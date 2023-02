Oscar Piastri (McLaren): «Habe sehr hart gearbeitet»

Bei der Präsentation im McLaren-Werk in Woking wurde der neue GP-Renner des britischen Traditionsteams enthüllt. Oscar Piastri freut sich darauf, mit dem MCL60 seine erste GP-Saison zu bestreiten.

Um Oscar Piastri stritten sich im vergangenen Jahr die beiden Rennställe Alpine und McLaren. Denn der Australier gehörte zur Nachwuchstruppe der Franzosen, als er sich mit dem britischen Rennstall einigte. Die Alpine-Verantwortlichen wussten zunächst nichts davon, und verkündeten den vielversprechenden Junior als Nachfolger von Fernando Alonso.

Doch Piastri dementierte die Verpflichtung umgehend, und erklärte, dass er keinen Vertrag mit dem Werksteam des Autoherstellers Renault unterschrieben habe. Und weil dies der Wahrheit entsprach, wurde entschieden die FIA-Schlichtungsrichter, die zur Klärung herangezogen wurden, auch zu Gunsten von McLaren.

Dass so viel Wirbel um Piastri gemacht wurde, ist nachvollziehbar, wenn man sich die Erfolgsbilanz des 21-Jährigen anschaut: 2019 holte er sich im Formula Renault Eurocup den Gesamtsieg. Ein Jahr später gewann er als Rookie in der Formel 3 den Titel. Das Kunststück wiederholte er 2021 in der Formel 2.

Auch in der Formel 1 will Piastri von Anfang an überzeugen. Deshalb bereitet er sich akribisch auf die anstehende Saison vor, wie er im Rahmen der Team-Präsentation im McLaren-Werk in Woking betonte: «Ich freue mich, mit McLaren loszulegen und in dieser Saison mein Formel-1-Debüt zu geben. Die Nebensaison verlief grossartig für mich, und ich habe hart gearbeitet, um mich auf das kommende Jahr vorzubereiten.»

«Die Zeit, die ich im Werk und im Simulator verbracht habe, war angenehm und produktiv, und jeder im Team hat mich herzlich aufgenommen», schwärmte der Schützling von GP-Veteran Mark Webber. «Ich habe mich gut eingelebt und konzentriere mich jetzt voll und ganz darauf, in Bahrain auf die Strecke zu gehen», fügte er an.

Zum GP-Renner von McLaren für die Saison 2023 sagte Piastri: «Der MCL60 ist sehr beeindruckend, er ist eine Evolution des letztjährigen Autos. Und es wird ein denkwürdiges Jahr werden, nicht nur für mich in meiner Rookie-Saison, sondern auch für das Team, das 60 Jahre McLaren Racing feiert. Die Herausforderung, die vor uns liegt, ist aufregend und ich freue mich darauf, mit Lando zu arbeiten und sicherzustellen, dass wir während der Saison Punkte sammeln.»

Auf die Frage, auf welche Rennen er sich am meisten freue, erklärte der Rennfahrer aus Melbourne wenig überraschend: «Ich freue mich natürlich auf mein Heimrennen in Melbourne, und auch auf das neue Rennen in Las Vegas, ich glaube, das geht allen Piloten in der Startaufstellung so. Auch Spa ist eine Strecke, die ich liebe. Aber ganz generell denke ich, dass alle Rennen super werden.»

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format