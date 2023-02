Fernando Alonso (Aston Martin): «Ich bin bereit»

Schon am 14. Februar wird der neue Wagen in Silverstone einem ersten Funktionstest unterzogen

​Fernando Alonso hat das wohl letzte Kapitel seiner Formel-1-Karriere begonnen – bei Aston Martin. Der 41-jährige Spanier hat grosse Ziele: «Ich will mithelfen, dass Aston Martin eines Tages den WM-Titel holt.»

Fernando Alonso wurde 2005 und 2006 mit Renault Formel-1-Weltmeister, 2007 mit McLaren sowie in fünf Jahren Ferrari hat er dieses Ziel knapp verpasst. Der inzwischen 41 Jahre alte Asturier weiss genau, was ein Rennstall benötigt, um vorne mitzumischen.

Der Aston Martin-Star sagt: «Einfallsreichtum und Kreativität sind die Grundlage. Um deine Gegner an jedem Rennwochenende schlagen zu können, musst du dich ständig neu erfinden, Flexibilität ist elementar. Am Talent mangelt es bei Aston Martin nicht. Aber du musst dich ständig antreiben, du musst dir fortlaufend die Frage stellen – was können wir noch besser machen?»

«Ich will mithelfen, dass Aston Martin eines Tages den WM-Titel holt. Ich kann nicht sagen, wie lange das dauern wird. Wichtig ist, dass wir ständig Fortschritte machen. Selbst wenn die Siege kommen sollten, wenn ich keine Grands Prix mehr fahre, werde ich stolz auf das Team sein. Denn ich werde wissen, welchen Beitrag ich geleistet habe. In den nächsten Jahren wird Aston Martin ein Top-Team werden, da bin ich mir ganz sicher.»

«Wir sind 800 Menschen hier, und alle glauben an den Erfolg, alle sind von der gleichen Leidenschaft beseelt. Das ist das Schlüsselwort – Glaube. Wenn du an die Projekt glaubst, dann kann du auch Erfolg haben.»

«Das ist das vielleicht aufregendste Projekt meiner Formel-1-Karriere. Ich wollte Teil davon sein, denn ich sah, was hier alles entsteht, wie viel Ehrgeiz dahintersteht. Ich sehe auch, wie sehr Lawrence Stroll von der Idee beseelt ist, das Team nach vorne zu bringen. Mir hat das alles sehr gefallen, der Wille zum Erfolg, die richtigen Leute, die passenden Ressourcen, das garantiert mittelfristig den Erfolg.»

«Ich arbeite seit Dezember, um mich für die neue Saison in Bestform zu bringen. Die Vorbereitung lief fiel glatter als früher. 2021 hatte ich einen Unfall beim Radfahren, ein Jahr später mussten die eingesetzten Platten am Kiefer wieder raus. Nun habe ich mich ganz aufs Training konzentrieren können. Ich darf behaupten – ich bin in besserer Verfassung denn je.»

«Nach dem Saisonfinale ist das Gefühl meist so: Du hast eine lange Saison hinter dir, du spürst, dass du eine Pause brauchst. Zu geniesst die Zeit mit Familie und Freunden. Du denkst nicht allzu intensiv über den Rennsport nachdenken. Aber im Januar und Februar beginnt sich das zu ändern, auf einmal hast du den Eindruck, dass du schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr im Rennwagen warst. Du wirst ungeduldig, endlich mit dem neuen Auto auf die Bahn gehen zu können. Ich mag dieses Gefühl. Ich bin bereit.»



«Wir müssen mit diesem Auto Basisarbeit legen für die kommenden Jahre. Wir behalten die Füsse am Boden, wir werden vielleicht nicht sogleich Rennen gewinnen können, aber wir wissen, wohin wir wollen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format