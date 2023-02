Dan Fallows: «Da dürfen wir nicht konservativ sein»

Der AMR23 ist in jedem Bereich verbessert worden, wie Technikchef Dan Fallows betont

Mit dem AMR23 will Aston Martin die Teams an der Spitze herausfordern

Dan Fallows, Technikchef von Aston Martin, sagte bei der Team-Präsentation des Rennstalls aus Silverstone von einer bedeutenden Weiterentwicklung des letztjährigen Formel-1-Renners.

Das Aston Martin Team hat kurz nach der McLaren-Teampräsentation am Montagabend das GP-Fahrzeug für die Saison 2023 enthüllt. Die Ziele, die sich die Teamverantwortlichen gesteckt haben, sind ehrgeizig, schliesslich wissen die Teamverantwortlichen genauso gut wie die Fans, dass Neuzugang Fernando Alonso hohe Erwartungen an seine Mannschaft hegt. Und dass der zweifache Weltmeister Klartext redet, wenn er mit seinem Dienstauto nicht zufrieden ist.

Entsprechend gross ist der Wille, in diesem Jahr zu glänzen. Und Technikchef Dan Fallows ist zuversichtlich, dass dies mit dem AMR23 auch möglich ist. Über die eigenen Ansprüche sagt der 49-jährige Ingenieur: «Wir wollen in der Startaufstellung aufsteigen und die Teams an der Spitze herausfordern - und um das zu erreichen, dürfen wir uns nicht zurücklehnen und konservativ sein.»

Und was sagt der Aerodynamiker zum GP-Flitzer aus Silverstone? Er erklärt: «Der AMR23 ist eine Weiterentwicklung des Autos, das wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfeinert haben – und wir haben es in jedem wichtigen Bereich verbessert.» Und Fallows betont: «Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, ein ehrgeiziges, aber effizientes Programm von Updates für das erste Rennen und den Rest der Saison zu liefern.»

Teamchef Mike Krack bestätigt die ehrgeizigen Ziele des Teams: «In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 gab es echte Anzeichen für Fortschritte, weil wir hart an der Entwicklung des Autos gearbeitet haben. Für dieses Jahr muss es unser Ziel sein, ein Auto zu bauen, das sein Leistungspotenzial vom ersten Moment an auf der Strecke voll ausschöpfen kann.»

«Ein starker Start in das Jahr und die Aufrechterhaltung dieses Schwungs sind nötig, wenn wir uns weiter an die Spitze des Feldes heranarbeiten wollen. Und als Organisation arbeiten wir hart daran, dies zu erreichen und alle Bereiche des Teams weiter zu stärken», bekräftigt der 50-Jährige.

Der AMR23 wird am Mittwoch, 15. Februar, im Rahmen eines Filmtages in Silverstone seine Streckenpremiere bestreiten.

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format