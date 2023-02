Formel-1-Auto von Alpine: Shakedown vor Enthüllung

Der neueste GP-Renner A523 von Alpine war in Silverstone schon auf der Strecke, auch wenn er erst am Donnerstag präsentiert wird

Der neue Formel-1-Renner von Alpine wird erst am Donnerstag, 16. Februar, enthüllt. Den Shakedown hat das Team aber schon absolviert. In Silverstone durften Esteban Ocon und Pierre Gasly Gas geben.

Die meisten Teams haben ihre Präsentationen bereits über die Bühne gebracht, einzig bei Ferrari, Mercedes und Alpine fiel der offizielle Startschuss für die Saison 2023 noch nicht. Die Scuderia zeigt den neuen Dienstwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz am heutigen Dienstag, am Mittwoch folgt Mercedes und schliesslich lässt auch Alpine am Donnerstag die Hüllen fallen.

Die Streckenpremiere hat der Rennstall aus Enstone aber schon bestritten und sowohl Esteban Ocon als auch sein neuer Teamkollege Pierre Gasly durften sich ans Steuer klemmen. Ocon durfte als Erster ausrücken. Er drehte neun Runden. Danach war Gasly an der Reihe, der den 5,891 km langen Rundkurs acht Mal umrundete. Probleme gab es dabei keine, wie das Team mitteilt.

«Erst wenn man wieder in einem Formel-1-Auto auf der Strecke ist, merkt man, wie sehr man es vermisst hat! Es war mir eine Ehre, den A523 zu fahren und aus erster Hand zu erfahren, wie viel harte Arbeit und Verbesserungen in dieses Auto geflossen sind», schwärmte Ocon nach seinem Einsatz.

Und der 26-Jährige, der sich bei allen Alpine-Mitarbeitern für deren Einsatz bedankte, ergänzte: «Die erste Runde ist immer ein unvergessliches Erlebnis, und ich bin froh, dass es reibungslos geklappt hat. Wir werden den A523 der Welt am Donnerstag beim Launch und nächste Woche in Bahrain auf der Strecke zeigen.»

Sein Stallgefährte Gasly war auch zufrieden. Der 27-Jährige erklärte: «Es fühlt sich fantastisch an, wieder Gas zu geben. Diesmal ging es darum, ein erstes Gefühl für das Auto zu bekommen und es fühlte sich auf den Runden, die ich gefahren bin, sehr gut an.»

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format