Alpine-Nachwuchs: 8 Talente in 6 verschiedenen Serien

Alpine hat das eigene Nachwuchs-Team für die Saison 2023 vorgestellt: Unter den acht Talenten, die zur Alpine Academy gehören, finden sich mit Jack Doohan und Victor Martins auch zwei Formel-2-Fahrer.

Das Alpine-Nachwuchsprogramm hat das Line-up für die Saison 2023 vorgestellt: Acht Fahrer aus sieben Ländern treten in sechs verschiedenen Meisterschaften an. Wie schon im vergangenen Jahr sind Jack Doohan und Victor Martins Teil der Alpine Academy. Der Australier und der französisch-portugiesische Rennfahrer gehen in der Formel-2-Serie auf Punktejagd.

Für Doohan, der im vergangenen Jahr mit drei Siegen und drei weiteren Podestplätzen den sechsten Gesamtrang im sogenannten Vorzimmer der Formel 1 belegt hat, wird es das zweite Formel-2-Jahr werden. Martins, der im Vorjahr die Formel 3 als Meister abgeschlossen hat, bestreitet seine erste Saison in der höchsten Formelsport-Klasse.

Mit Nikola Tsolov, Matheus Ferreira, Kean Nakamura und Abbi Pulling haben es gleich vier Fahrer, die bisher nur den Status eines «Affiliate Member» hatten, als Vollmitglieder in die Academy geschafft. Gabriele Mini and Aiden Neate sind neu mit an Bord, während Olli Caldwell ins Sportauto-Programm von Alpine aufgenommen wurde.

Alpine-CEO Laurent Rossi sagt: «Die Alpine Academy wurde für 2023 verstärkt und erweitert. Während die Formel 1 weiterhin die Königsklasse bleibt, haben wir ab diesem Jahr einen neuen Ansatz für die Academy gewählt, um die Möglichkeiten unter dem Alpine-Dach zu erweitern, denn wir sind in vielen Motorsport-Disziplinen vertreten.»

Der frühere MotoGP-Teammanager und heutige Alpine-Verantwortliche für Racing-Projekte, Davide Brivio, erklärt: «Wir haben acht Fahrer in verschiedenen Rennkategorien, die alle große Ambitionen und Ziele haben.» Und er verspricht: «Wir werden eng mit dem Alpine Endurance Team und natürlich mit dem Formel-1-Team zusammenarbeiten, um unsere Fahrer dazu zu bringen, sich anzupassen, zu lernen und dadurch bessere Rennfahrer zu werden.»



Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format