Toto Wolff: «Stellen uns jeder Herausforderung»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sprach anlässlich der Enthüllung des neuen Formel-1-Renners von Mercedes von den Lehren, die das Team aus 2022 gezogen hat und den Zielen in dieser Saison.

Mercedes hat das neue GP-Auto für die Saison 2023 vorgestellt und für eine Überraschung gesorgt: Das neueste Fahrzeug aus dem Chassis-Werk der Sternmarke in Brackley glänzt wieder ganz in schwarz, nachdem das Team im vergangenen Jahr wieder einen Silberpfeil eingesetzt hatte. Die Rückkehr zum schwarzen Look hat auch praktische Gründe, denn durch das viele Sichtkarbon kann das Gewicht verringert werden.

«Wir waren im Vorjahr übergewichtig. In diesem Jahr haben wir versucht herauszufinden, wo wir jedes einzelne Gramm herausquetschen können. Und nun wiederholt sich die Geschichte. Das Auto weist einige rohe Karbonteile auf, ebenso wie Stellen, die mattschwarz lackiert sind. Als wir unsere Lackierung im Jahr 2020 verändert haben, stand natürlich vor allem unsere Unterstützung für Vielfalt und Gleichberechtigung im Vordergrund, was uns immer am Herzen liegt. In diesem Moment wurde die Farbe Schwarz aber auch Teil unserer DNA, weshalb wir gerne dazu zurückkehren», erklärte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff mit Blick auf den neuerlichen Farbwechsel.

«Das gesamte Team hat sich im vergangenen Jahr mächtig ins Zeug gelegt. Als wir merkten, dass das Auto nicht da war, wo wir es haben wollten, haben wir alle Reserven mobilisiert, die wir hatten. Das hat während der gesamten Saison nie aufgehört. Jetzt bereiten wir uns auf den Start der nächsten Saison vor. Ich sehe so viel Einsatz, Motivation und Energie in der Organisation, um ein Auto auf die Räder zu stellen, das letztlich konkurrenzfähig genug sein wird, um ganz vorne mitzukämpfen», ergänzte der Wiener.

Und Wolff wagte auch eine Kampfansage: «Unsere Hoffnungen und Erwartungen sind immer, dass wir in der Lage sind, um die WM-Titel zu kämpfen. Allerdings waren unsere Konkurrenten im vergangenen Jahr sehr stark und wir sind dabei aufzuholen. An der Spitze mitzufahren erfordert Ausdauer, Teamwork und Entschlossenheit. Wir stellen uns jeder Herausforderung, das Team steht für uns an erster Stelle, und wir werden auf der Jagd nach jeder Millisekunde nichts unversucht lassen. In diesem Jahr werden wir alles geben, um wieder an die Spitze zu gelangen.»

Rückblickend sagte der 51-Jährige: «2022 war ein schwieriges Jahr, aber wir haben sehr viel gelernt. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr den Beweis antreten werden, verstanden zu haben, wie wir die Probleme lösen und das Autos verbessern können. Im W13 steckte sicherlich Performance, die wir nie abrufen konnten, womit wir seinen gesamten Abtrieb nie auf den Boden bringen konnten. Unser Auto hat am Ende der Saison sehr gut funktioniert. Allerdings hatten wir auf einigen Strecken immer noch das berüchtigte Bouncing, und das Auto gab den Fahrern nie ein gutes Feedback, was dazu führte, dass sie nie richtig pushen konnten. Wir haben versucht, alle Vorzüge des W13 beizubehalten und seine Schwächen zu beseitigen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format