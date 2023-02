Mercedes-Star Lewis Hamilton: «Dafür brenne ich»

Das Seitenwagen-Konzept am Rennwagen von Lewis Hamilton in Bahrain 2022 (oben), in Barcelona (Mitte), am neuen W14

Das neue Auto wird am 15. Februar in Silverstone erprobt

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist 2022 ohne GP-Sieg geblieben. Der Engländer will mit dem neuen Mercedes W14 weitere Erfolge einfahren und seinen achten WM-Titel erringen.

Für Mercedes-Superstar Lewis Hamilton steht fest: «Das sind prickelnde Tage. Du kannst in der Rennwagenfabrik verfolgen, wie dein neuer Rennwagen Stück um Stück aufgebaut wird, und ich stehe jedes Mal aufs Neue in Ehrfurcht da, wenn ich sehe, wie so viele kluge Ideen wie ein Puzzle zusammengesetzt werden.»

«Wenn ich den neuen Wagen sehe, dann spüre ich vor allem eines – dieses ganz besondere Prickeln. Und ich finde, der Wagen sieht in Schwarz total cool aus. George und ich haben den W14 im Simulator virtuell gefahren, aber als Pilot kannst du es natürlich nicht erwarten, den Wagen richtig zu fahren.»

Lewis Hamilton sagt vor der neuen Saison: «In der Winterpause geht es mir immer gleich – du geniesst zunächst deine Auszeit, aber nach einer gewissen Weile vermisst du das Fahren und die Elektrizität eines Rennstalls. Ich kann die Saison nicht erwarten. Die Energie in diesem Team treibt mich an, mein inneres Feuer ist nie erloschen, ich lebe für den Sport, und ich glaube, ich lerne noch immer dazu.»

«Ich bin nun Teil dieses Teams seit 2013, und jeden Tag bin ich aufs Neue baff, wie viel Arbeit doch in solch einen Rennwagen fliesst. Ich habe nie vergessen, wie privilegiert wir sind – nur zwei Menschen auf der ganzen Welt dürfen dieses Auto in den Grands Prix bewegen, George und ich. Quasi Speerspitze aller Mercedes-Mitarbeiter zu sein und zu erleben, mit wie viel Hingabe und Leidenschaft alle an der Arbeit sind, das ist für mich anhaltend eine Inspiration.»

«Ich weiss, dass ich jedes Jahr dazulerne, und ich finde es noch immer faszinierend, frische Grenzen zu suchen und aus den Menschen um mich herum das Beste zu holen. Jeder neue Rennwagen ist eine neue Herausforderung, und ich liebe das Gefühl, mich solch einer Aufgabe zu stellen. Das fühlt sich auch nach alle den Jahren noch immer frisch und aufregend an.»



«Jeder weiss, wie schwierig wir es in der vergangenen Saison hatten. Nun brennen wir darauf, auf die Strecke zu gehen und es besser zu machen. Und klar guckst du immer auch, was die Gegner so machen. Ich sehe mir die Bilder der Fahrzeugpräsentation an und zoome Bilder heran, um Details zu erkennen. Aber was die Rennställe wirklich auf Lager haben, werden wir dann erst beim Wintertest und später am Rennwochenende von Bahrain erleben.»



«George und ich haben 2022 versucht, den Technikern so gut als möglich zu vermitteln, was wir als Piloten vom Rennwagen brauchen, um so schnell als möglich zu fahren. Ich weiss, wie viel für den W14 gearbeitet worden ist, und ich hoffe, wir konnten aus den Erfahrungen der vergangenen Saison die richtigen Schlüsse ziehen. Wenn du dann mit dem neuen Wagen auf die Bahn gehst, die Motorleistung spürst, die Aerodynamik, wie sich aufs Auto wirkt, das ist nicht zu toppen, dafür brenne ich.»





Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format