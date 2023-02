Ralf Schumacher über Mick: «Super für die Teams»

Der frühere GP-Pilot Ralf Schumacher erklärt, warum sein Neffe Mick ein Gewinn für jedes Team ist und weshalb die Chancen des jungen Deutschen auf einen Einsatz nicht schlecht stehen.

Die Mercedes-Präsentation hat gezeigt: Das Team, das nach acht WM-Erfolgen in der Konstrukteurswertung in Folge im vergangenen Jahr eine schwierige Saison hinnehmen musste, ist bereit für den Kampf zurück an die Spitze des Feldes. Sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell wagten Kampfansagen, und auch Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff gab sich vorsichtig optimistisch.

Mit den Stammfahrern war auch der neue dritte Mann im Werksteam der Sternmarke bei der Präsentation und dem anschliessenden Shakedown dabei: Mick Schumacher, der als Reservist für Mercedes und auch McLaren vor Ort bereit sein wird, weiss zwar, dass er grösstenteils vom Streckenrand aus zuschauen muss.

Dennoch ist sich der 23-Jährige sicher, dass ihn das Jahr als Zaungast und Reservist viel bringen wird. Denn Schumacher spulte bereits vor der Präsentation viele Simulator-Runden für Mercedes ab. Wie er sich im Vergleich zu den Testfahrern anstellte, wollte er bei seiner Presserunde nicht verraten. «Wir vergleichen da weniger die einzelnen Fahrer, sondern schauen uns die Daten mit Blick auf die Entwicklung des Autos an», winkte er auf Nachfrage ab.

Wolff lobte die Arbeit des Deutschen und betonte, dass die Erfahrung, die Mick in den vergangenen Jahren als Stammfahrer von Haas mit den Reifen und auch der neuen Fahrzeuggeneration in der Saison 2022 sammeln konnte, sehr wertvoll für seine Mannschaft ist.

Zu diesem Schluss kommt auch Ralf Schumacher. Der Onkel von Mick erklärt bei den deutschen Kollegen von «Sky»: «Für die Teams ist es super, jemanden wie Mick zu haben. Er kennt sich aus, er kennt die Strecken. Mick kommt quasi frisch aus dem Auto. Für ihn ist es auch eine gute Möglichkeit. Bei vier Möglichkeiten (als Ersatzfahrer von Mercedes und McLaren für Hamilton, Russell, Lando Norris und Oscar Piastri einzuspringen, Anm.), ist die Chance für ihn grösser, dass er vielleicht fahren kann.»

Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format