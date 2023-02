Renault-Chef Luca de Meo: Kein F1-Ausstieg von Alpine

Alpine wird in Metallic-Blau und in Rosa antreten

​Alpine hat als letztes Formel-1-Team das neue Auto für die GP-Saison 2023 vorgestellt. Dabei bekräftigt Renault-Konzernchef Luca de Meo das Engagement mit der französischen Marke in der Königsklasse.

Der Formel-1-Rennstall Alpine hat am 16. Februar in London das neue Modell A523 von Pierre Gasly und Esteban Ocon präsentiert. Der Renault-Konzern hat beim F1-Engagement unter dem Namen der französischen Sportwagenfirma 2022 im Konstrukteurs-Pokal den vierten Schlussrang erreicht.

Wie in der vergangenen Saison wird das Team mal in Metallic-Blau, mal im Rosa von Sponsor BWT antreten. Und das noch eine ganze Weile, wenn es nach Renault-Konzernchef Luca de Meo geht. «Wir glauben, wir haben alle Möglichkeiten, mittelfristig die Lücke zur Spitze zu schliessen. Unser Projekt ist auf lange Frist ausgerichtet, Renault bleibt mit Alpine in der Formel 1.»

«Wenn wir uns den Abstand zur Spitze in Sachen Punkten ansehen, dann ist der beträchtlich. Das Ziel für 2023 besteht darin, diesen Abstand zu verringern.»

Teamchef Otmar Szafnauer ergänzt: «Wir durften mit dem vierten Schlussrang 2022 zufrieden sein. Womit ich aber nicht zufrieden bin, das ist der Rückstand auf die drei Top-Teams. Das muss sich ändern. Wir haben dabei den Hebel vor allem an zwei Orten angesetzt – wir müssen 2023 ein standfesteres Auto haben, mit dem wir mehr Punkte einfahren; und wir müssen in Sachen Speed zulegen.»

«Wir haben in der vergangenen Saison keinen Podestplatz einfahren können, das muss sich 2023 ändern. Wir wollen dem dritten Platz in der Markenwertung näher rücken. Letztlich muss Alpine ein Wörtchen um Siege mitreden können.»





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format