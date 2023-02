Fernando Alonso (Aston Martin): Das fängt ja gut an

​Aston Martin hat das Roll-Out mit dem neuen Formel-1-Renner des Typs AMR23 hinter sich, Lance Stroll und Fernando Alonso durften in Silverstone beide ans Lenkrad. Superstar Alonso: «Alles lief reibungslos.»

Es ist ein kritischer Moment für den Einsatz eines neuen Formel-1-Autos: Wird der erste Funktionstest klappen? Oder zickt ein neues Modell gleich mal herum? Aston Martin hat den neuen AMR23 von Fernando Alonso und Lance Stroll auf die Bahn gebracht, zunächst durfte der Kanadier Stroll fahren, dann der zweifache Weltmeister Alonso.

«Ich habe es geniessen können, den AMR23 erstmals zu pilotieren», berichtete anschliessend der 32-fache GP-Sieger Alonso. «Es fühlt sich prima an, nach der Winterpause das Tempo eines GP-Renners zu spüren. Wir haben Einiges erledigen können, alles lief reibungslos.»

Alonso, Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006, weiter: «Jetzt müssen wir abwarten, was bei den Tests in der kommenden Woche in Bahrain passieren wird. Dort werden wir den AMR23 eingehender kennenlernen und auch erfahren, was die Konkurrenz so auf Lager hat. Pro Fahrer sind nur eineinhalb Tage Zeit, wir werden jede Runde nutzen müssen.»

Zum Glück ist Alonso schon beim Nachsaisontest 2022 in Abu Dhabi gefahren, und der Spanier sass auch bei Testfahrten für Pirelli Mitte Januar im Auto.

Fernando damals in einer Medienrunde: «Diese Arbeit ist ganz wichtig, denn für mich gab es sehr viel zu tun. Alles ist anders – Sitzposition, Lenkrad-Funktionen, Servo-Lenkung, Funk, Abläufe im Team, Kleinigkeiten wie der Warnton, wenn hochgeschaltet werden soll, da gibt es unzählige Dinge auszusortieren. Aber wir konnten heute sehr viel davon anpacken und eine gute Basis schaffen.»

«Es ist immer eine Herausforderung, sich in ein neues Arbeitsumfeld einzuarbeiten, aber letztlich gibt die Stoppuhr die Antwort. Und ich war schon bald mit konkurrenzfähigen Zeiten unterwegs. Ich muss mich ein wenig zusammenreissen, dass ich nicht euphorisch werde, aber die Arbeit heute hat so viel Lust auf 2023 gemacht. Ich erkenne, wie viel Potenzial in diesem Team steckt, und ich kann es kaum erwarten, mich voll in die Arbeit zu werfen.»





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format