Nico Hülkenberg, Haas: Was er am meisten vermisst hat

​Der 35-jährige Deutsche Nico Hülkenberg kehrt in die Formel-1-Startaufstellung zurück. Vor dem Beginn der Wintertests in Bahrain spricht der Emmericher über seine Gefühle und seine Ziele für 2023.

Am 23. Februar beginnen auf dem Bahrain International Circuit die Formel-1-Wintertests. Der US-amerikanische GP-Rennstall des Unternehmers Gene Haas geht dabei jenen Weg, der sich in den vergangenen Jahren bewährt hat – die Piloten teilen sich die Arbeit an jedem Testtag.

Der Deutsche Nico Hülkenberg wird am Donnerstag, 23. Februar, mit der Arbeit beginnen, am Nachmittag übernimmt dann der Däne Kevin Magnussen. Am Freitag, 24. Februar, läuft es umgekehrt, Magnussen, dann Hülkenberg; am Samstag, 25. Februar, wieder umgekehrt, mit Nico vor Kevin.

«Ich habe einen intensiven Winter hinter mir», sagt der 35-jährige Emmericher Hülkenberg. «Ich habe viel gearbeitet und fühle mich auf die Saison sehr gut vorbereitet. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und dass die Saison bald losgeht.»

Hülkenberg hat den Kontakt zur Königsklasse nie verloren: Nachdem er Ende 2019 bei Renault keinen Platz mehr hatte, hielt er sich als Reservist bei Racing Point und Aston Martin fit und kam 2020 sowie 2022 zu je zwei GP-Einsätzen. Mit Racing Point wurde er in Silverstone 2020 Siebter (nach sensationellem dritten Platz in der Qualifikation), auf dem Nürburgring wurde er Achter.

«Bis der Vertrag mit Haas unterzeichnet war, konnte ich mir nicht sicher sein, ob meine Rückkehr als Stammfahrer klappen würde. Wir begannen die Gespräche zwar schon im Sommer, aber es hat dann doch bis zum Saisonende 2022 gedauert, bis die definitive Antwort von Haas vorlag. Die Hoffnung war immer da, dass ich eines Tages in die Startaufstellung zurückkehre.»

«Meinen Stallgefährten Kevin kenne ich seit vielen Jahren. Aber wir lernen uns nun im gleichen Team natürlich viel besser kennen. Ob wir ungefähr den gleichen Fahrstil haben, das wird sich im Laufe der kommenden Wochen und Monate verdeutlichen. Wir werden im Sinne des Teams gut zusammen arbeiten, da habe ich keine Bedenken.»



«Es ist ein sehr besonderes Gefühl zu wissen, dass ich bald im Auto sitze und wieder meiner Leidenschaft nachgehen kann, dem Rennfahren. Nichts ist gleichzusetzen mit dem Adrenalin, das in einem Qualifying und in einem Grand Prix fliesst. Diesen Rausch eines Rennwochenendes wieder erleben zu dürfen, darauf freue ich mich am meisten.»



Nico Hülkenberg ist 2018 WM-Siebter geworden, von 2012 bis 2018 war er jedes Mal unter den zehn besten Formel-1-Piloten. Vor der Saison 2023 sagt er: «Es wird eine Eingewöhnungsphase geben, neues Team, neues Auto, aber ich möchte nach jedem GP-Wochenende sagen können – ich habe alles herausgeholt, was möglich war. Wir haben in diesem Jahr 23 Formel-1-Rennen, so viele wie noch nie, und ich glaube, gerade im dichten Mittelfeld wird ein entscheidender Faktor darin bestehen, konstant auf hohem Niveau zu fahren. Was das in Rängen und Punkten bedeutet, wird sich zeigen.»





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format