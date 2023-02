GP-Stars und die FIA: Wann kommt’s zum grossen Knall?

​Die Fahrer sind wütend. Eine Änderung im Sport-Kodex des Autosport-Weltverbands FIA kommt einem Maulkorb gleicht, finden einige. Nun präzisiert die FIA das Vorgehen. Die Wogen wird das nicht glätten.

Soll den Formel-1-Stars vielleicht ein Maulkorb verpasst werden? Zu diesem Schluss könnte jeder kommen, welcher die 2023er Version des Sport-Kodex liest – denn in diesem Verhaltens-Leitfaden des Autosport-Weltverbands FIA für alle Wettbewerber sind Passagen zu finden, die zahlreiche Fragen aufgeworfen haben. Da heisst es etwa: «Die Darstellung politischer, religiöser und persönlicher Ansichten ist untersagt, wenn sie die Grundsätze der Neutralität der FIA verletzen.»

Oder: «Es ist generell untersagt, sich mit Sprache oder Gesten abschätzig, angreifend, grob, unverschämt oder ausfällig zu äussern oder ein unangemessenes Verhalten zu zeigen, das bei anderen Menschen zu Beleidigung oder Erniedrigung führen kann.» Die FIA wiegelte nach erster Kritik ab, man habe sich doch lediglich den Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees angepasst.

Die Fahrer reagierten aufgebracht. Sie wollen sich nicht den Mund verbieten lassen. Stellvertretend hat Mercedes-Superstar Lewis Hamilton im Rahmen der Präsentation des neuen Rennwagens gesagt: «Wenn es etwas gibt, das gesagt werden muss, dann tue ich das auch weiterhin. Der Sport hat eine gewisse Verantwortung, um mitzuhelfen, auf Missstände aufmerksam zu machen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Formel 1 an so viele verschiedene Orte zieht. Für mich ändert sich nichts. Ich zähle da sehr auf Formel-1-CEO Stefano Domenicali und spüre, dass wir Fahrer seinen Rückhalt haben. Die Piloten stehen darüber hinaus eng zusammen, wir haben alle die gleiche Ansicht, was diesen Punkt angeht. Wir sind für freie Meinungsäusserung.»

Aber frei ist die Meinungsäusserung eben nicht, wie die FIA am 17. Februar präzisiert. Der Autosport-Weltverband betont, dass es «den Fahrern freisteht, ihre Ansichten zu politischen, religiösen oder persönlichen Anliegen auszudrücken». Aber es gibt Einschränkungen.

Keine solchen Aussagen oder Taten (wie etwa das Tragen eines T-Shirts mit besonderer Botschaft oder ein Kniefall) darf es geben bei der Fahrerparade, im Rahmen der Zeremonie vor dem Rennen, bei Gruppenfotos vor oder nach dem Rennen. Und, so die FIA weiter, die Neutralität dürfe auch nicht verletzt werden während einer FIA-Pressekonferenz, ausser die Frage eines Journalisten bezieht sich auf ein ganz bestimmtes Thema.

Das ist alles wenig Weiss und wenig Schwarz, aber sehr viel Grau. Es obliegt den Rennkommissaren, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob das Reglement verletzt wird. Eine strafwürdige Aktion sei etwa, so die FIA, sich unangemessen über eine Regierung oder jede ihrer Amtsstellen zu äussern, ohne zuvor darum um Erlaubnis gebeten zu haben.



Was religiöse Gesten angeht, so ist es etwa erlaubt, sich vor einem Einsatz zu bekreuzigen (wie das beispielsweise Pierre Gasly zu tun pflegt) oder zum Himmel zu zeigen. Denn das sei eine rein persönliche Geste.



Fazit: Die jüngste Präzisierung wird die Fahrer kaum beruhigen. Es geht aus dem Reglement auch nicht hervor, was mit Aktionen der Piloten etwa in Form von Helmfarben passieren soll (Stichwort Regenbogen-Muster auf dem Helm von Lewis Hamilton). Hier wird es wohl so sein, dass der Mercedes-Star bei der FIA vorgängig um Erlaubnis bitten muss, gedenkt er mit solchen Farben etwa in Saudi-Arabien oder Katar anzutreten.





