Ralf Schumacher über Ferrari: «Überraschungskiste»

Die Formel-1-Teams haben ihre Autos für die Saison 2023 enthüllt, nun melden sich die Experten mit ihren Prognosen zu Wort. Auch Ralf Schumacher bewertet die Chancen der Top-Teams Red Bull Racing, Mercedes und Ferrari.

Bei den Team- und Auto-Präsentationen hielten sich die Verantwortlichen der drei grossen Rennställe vornehm zurück, wenn die eigenen Erfolgsprognosen zur Sprache kamen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte etwa: ««Es wird eine unglaubliche Saison, denn unsere Gegner sind sicher nicht stehen geblieben. Wir erwarten, dass Ferrari konkurrenzfähig sein wird und auch Mercedes wird bei der Musik sein.»

Der neue Ferrari-Teamprinzipal Fred Vasseur meinte seinerseits: «Wenn du als Ferrari 2022 die Saison auf Platz 2 abgeschlossen hast, kann nur der WM-Titel das Ziel sein. Ich will damit aber nicht sagen, dass es einfach ist, denn in der Startaufstellung stehen auch Red Bull Racing und Mercedes, und sie verfolgen genau das gleiche Ziel.»

Und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sagte: ««ch hoffe, dass wir 2023 einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden, damit er konstant um Rennsiege kämpfen und schliesslich in den Kampf um den WM-Titel eingreifen kann. Allerdings waren unsere Konkurrenten im vergangenen Jahr sehr stark, und wir müssen aufholen.»

Etwas klarer fallen die Prognosen der GP-Experten aus. So erklärt etwa der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher bei «Sky»: «Mercedes sollten wir auf dem Zettel haben. Sie haben es geschafft, mit dem erlaubten Budget und ohne Testfahrten ihr Auto wieder zurückzubringen und die Defizite zu erkennen. Sie haben zudem auch eine sehr starke Fahrerpaarung.»

«Die gesetzte Grösse wird Red Bull Racing mit Max Verstappen sein – da gibt es keine Zweifel. Das ist das Team, das es zu schlagen gilt», stellt der 47-jährige Deutsche gleichzeitig klar. Und mit Blick auf die Roten ergänzt er: «Bei Ferrari ist immer so eine kleine Überraschungskiste. Das kann manchmal superstark sein. Allerdings muss man sagen, dass beide Fahrer viele Fehler gemacht haben. Auch das Team hat Fehler gemacht. Da gibt es einige Defizite.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format