Steiner: F1 in Deutschland «schwierig zu verkaufen»

Die Formel 1 hat in Deutschland inzwischen keinen leichten Stand, was diverse Gründe hat. Einer davon ist die Bezahlschranke, hinter der die Königsklasse liegt. Günther Steiner glaubt, dass sich das bessert.

Die neue Saison der Formel 1 rückt immer näher, und ein Free-TV-Deal ist noch nicht verkündet worden. Sky hat sich die Rechte zur Übertragung von Formel-1-Rennen in Deutschland bis 2027 gesichert. Ende September 2022 war ein Abkommen vorzeitig um drei Jahre verlängert worden.

In diesem Vertrag ist jedoch auch verankert, dass vier Rennen im freien Fernsehen zu sehen sein müssen. Dies gilt bis 2025, dann ist diese Klausel nur noch für einen Deutschland-GP zwingend. Doch die Sublizenz an den Sender zu bringen, ist seit Wochen nicht so einfach.

Die Formel 1 im Free-TV: Was vor ein paar Jahren noch ein Selbstläufer und Quotenrenner war, ist 2023 offenbar eine Sackgasse. Denn nachdem RTL kein Interesse mehr an einer Sublizenz hat und komplett ausgestiegen ist, findet sich aktuell weiterhin kein Abnehmer.

2022 sahen bei RTL im Schnitt nur noch 2,5 Millionen Menschen bei den vier RTL-Rennen zu. 2021 waren es noch 3,13 Millionen Fans. 2020, bevor Pay-TV-Sender Sky übernahm, sahen rund vier Millionen Menschen zu.

Die Situation auf dem deutschen TV-Markt hat natürlich auch mit Sebastian Vettels Karriereende und der Reserverolle von Mick Schumacher bei Mercedes zu tun, beide sind Zugpferde. Nico Hülkenberg alleine reicht nicht aus.

Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko findet die Situation «unglaublich».

Für Haas-Teamchef Günther Steiner ist die Sache klar: «Der Hauptgrund dafür ist das Pay-TV und dass die Leute dafür kein Geld ausgeben wollen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist schwierig, das zu verkaufen, wenn man es über eine so lange Zeit kostenlos anschauen konnte. Aber ich glaube, es braucht einfach Zeit, um die Kultur zu ändern. Auch in England hat es einige Jahre gedauert, bis es sich etabliert hat», sagte Steiner bei watson.

Er ist sich «absolut sicher», dass sich mit dem Einstieg von Audi 2026 daran etwas ändert. «Obwohl man ja Mercedes hat und dieses Jahr Nico Hülkenberg, letztes Jahr hatten wir Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Es ist ja eigentlich genug deutsche Präsenz da. Das Interesse ist einfach ein bisschen zurückgegangen, weil die Leute noch nicht bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen.»

Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)