Fernando Alonso (Aston Martin): Rekord in Bahrain 27.02.2023 - 07:39 Von Mathias Brunner

© LAT Fernando Alonso im Aston Martin © LAT Mike Krack und Fernando Alonso © LAT Fernando Alonso Zurück Weiter

​Am Morgen der erste Fahrer an der Strecke, am Abend der letzte Mann, der die Piste verlässt, am meisten Runden gedreht auf dem Bahrain International Circuit – Fernando Alonso platzt fast vor Tatendrang.