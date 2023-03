Fernando Alonso und Lance Stroll mit Knochenbrüchen!

​Der Kanadier Lance Stroll hat zum ersten Mal über seinen Radunfall gesprochen. Und sein Aston Martin-Stallgefährte Fernando Alonso gibt zu: «Ich bin 2022 mit Knochenbrüchen Rennen gefahren.»

Am Donnerstag vor dem WM-Auftakt in Bahrain war der vielleicht traurigste Mann am Bahrain International Circuit der Brasilianer Felipe Drugovich: Aus dem GP-Debüt des Aston Martin-Fahrers hier in Bahrain wird nichts, denn der Kanadier Lance Stroll hat sich nach seinem Radunfall in Spanien zurück zum Dienst gemeldet.

Aston Martin-Superstar Fernando Alonso: «Lance ist hier und fühlt sich zum Einsatz bereit. Das ist eine gute Nachricht für uns. Was mich angeht, so kann ich mich gut in ihn hineinfühlen – ich bin nach meinem Unfall in Melbourne 2022 mit gebrochenen Knochen in beiden Händen gefahren, und erst im August hatte ich mich komplett davon erholt und konnte schmerzfrei antreten. Aber so sind wir nun mal: Wir lieben diesen Sport, also beissen wir auf die Zähne.»

Endlich hat sich Lance Stroll zu seinem Unfall unweit von Malaga geäussert. Der 24-jährige Kanadier sagt: «Ich geriet beim Training auf dem Rennrad in ein Schlagloch und konnte den Sturz nicht vermeiden. Dabei habe ich mich an beiden Handgelenken verletzt. Am 20. Februar bin ich in Barcelona operiert worden, drei Tage später konnten wir den Gips schon wegnehmen.»

«Ich habe jetzt Schrauben im Körper, aber natürlich wollte ich in Bahrain unbedingt fahren. Knackpunkt war ein Simulator-Test am Mittwoch. Ich habe mich sofort gut gefühlt, ich fand jetzt nicht, dass ich von der Verletzung behindert werde. Wir haben extra den Lenkwiderstand erhöht und auch üble Bodenwellen simuliert, aber beides war kein Problem.»



«Natürlich merkst du, dass nicht alles so ist wie immer. Aber ich hatte keine extremen Schmerzen. Klar habe ich lange mit den Ärzten gesprochen. Wenn die Gefahr bestünde, dass ich durchs Fahren die Verletzung verschlimmere, dann würde ich hier nicht antreten. Beim Einsatz im Rennwagen werden die Handgelenke eingebunden, aber ich fühle mich mit jeder Stunde besser.»



Wieso wurde bei Aston Martin die Blessur von Stroll beinahe auf die Stufe Staatsgeheimnis gehoben? Der WM-Elfte von 2022 sagt: «Bei solchen Verletzungen ist es oft schwierig vorherzusagen, wie sich das entwickeln wird. Ich erhielt keine exakte Antwort, wie lange das alles dauern würde. Und letztlich ist das Privatsache.»



Besteht die Gefahr, dass Stroll nach einem freien Training wieder aussteigen muss? Stroll sagt: «Sicher ist nichts. Aber ich fühle mich gut.»