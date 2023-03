Vorwürfe von Lewis Hamilton: Mercedes hört nicht zu

​Mercedes-Benz konnte beim Formel-1-WM-Auftakt in Bahrain nur die Ränge 5 (Lewis Hamilton) und 7 (George Russell) erringen. Danach gab es von Rekord-Champion Hamilton ungewöhnliche Töne.

Mercedes hat ein erstes Saisonziel bereits verpasst: Die früheren Dauer-Weltmeister wollten nach dem schwierigen Jahr 2022 in der neuen Saison auf Augenhöhe sein mindestens mit Ferrari, wenn nicht mit Red Bull Racing. Aber in der Form von Bahrain ist Mercedes nur vierte Kraft, hinter Red Bull Racing, Aston Martin und Ferrari.

Längst muss das Konzept von Mercedes in Frage gestellt werden, selbst von Teamchef Toto Wolff gab es entsprechende Selbstkritik.

Lewis Hamilton stellt sich normalerweise gerade in harten Zeiten vor sein Team, umso erstaunlicher, was er gegenüber Radio 5 von BBC zu sagen hatte: «2022 gab es gewisse Dinge, die ich dem Team gesagt habe. Ich habe über die Mucken des letztjährigen Wagens gesprochen. Ich habe im Laufe meines Lebens so viele Autos bewegt, ich weiss, was ein Rennwagen braucht. Und was er nicht braucht.»

«Es geht um Verantwortung. Es geht darum, dass sich jemand hinstellt und sagt – weisst du das? Wir haben dir nicht zugehört. Wir sind nicht, wo wir sein wollen, und wir haben viel Arbeit.»



«Wir müssen uns die Balance des Autos ansehen, wir müssen uns alle Schwachstellen vornehmen, wir müssen als Mannschaft zusammenrücken.»



«Wir sind mehrfache Weltmeister. Wir haben es dieses Mal einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und letztes Jahr auch nicht. Aber dennoch können sich die Dinge ändern.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0