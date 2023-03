Tost: Noch schwieriger, wenn das Auto Probleme macht

Franz Tost hat seine Ingenieure in Saudi-Arabien harsch kritisiert. Wie zufrieden ist der Teamchef von AlphaTauri denn mit seinen Fahrern Yuki Tsunoda und Nyck de Vries?

Franz Tost hat mit seiner sehr deutlichen Kritik an seinen Ingenieuren («Vertraue ihnen nicht mehr») in Saudi-Arabien für Aufsehen gesorgt. Der Teamchef von AlpaTauri spricht Klartext, was die sportliche Situation des Rennstalls angeht – der sportliche Status Quo ist nicht genug, dem Auto fehlt es an vielen Dingen, die für eine schnelle Runde essenziell sind.

Die aktuellen Probleme des Autos? «Zu wenig Downforce. Deshalb ist das Auto beim Bremsen instabil, wodurch die Hinterreifen überhitzen.» Die Traktion sei ebenfalls schlecht, so Tost. Also «alles, was man für eine gute Rundenzeit benötigt», funktioniert nicht.

Einmal in Form, wurde Tost auch nach seinen beiden Fahrern gefragt. Wie beurteilt er Yuki Tsunoda und Nyck de Vries?

«Yuki hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Nicht nur von der fahrerischen Seite, auch von der technischen Seite her», sagte Tost über den Japaner, der sich in seiner dritten Formel-1-Saison befindet: «Sein technisches Feedback ist wirklich gut, und ich muss auch sagen, dass sein Rennen konkurrenzfähig war. Ich denke, er hat das Beste aus dem Auto herausgeholt.»

De Vries lerne immer noch, so Tost. «Ich muss sagen, dass er mit dem Team und den Ingenieuren gut vertraut ist.» Dass Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko den früheren Formel-E-Champion gerne besser sehen würde, kann Tost nachvollziehen, er ist sich aber auch sicher, dass de Vries sich steigern wird.

«Nyck wird sich steigern. Wenn er ein gutes Auto hat, dann wird er dabei sein», so Tost, der betont, dass es für den Niederländer eine schwierige Situation ist. «Wenn man ein junger Fahrer ist, ein Neuling in der Formel 1, dann ist es noch schwieriger, wenn das Auto Probleme macht. Mit einem konkurrenzfähigen Auto ist es einfacher, eine gute Leistung zu zeigen. Und ich bin überzeugt, dass Nyck seine Leistung steigern und dass er uns gute Rennen zeigen wird.»

Denn klar ist laut Tost: ««Wir müssen den Fahrern ein schnelles Auto zur Verfügung stellen, und dann sind sie da. Beide sind hochqualifizierte Fahrer; beide haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Rennen gewinnen und Meisterschaften gewinnen können. Es liegt am Team, ihnen ein konkurrenzfähiges Auto zur Verfügung zu stellen.»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149