Jean Alesi: Kein Verständnis für Ferrari und Sainz

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Teamchef Fred Vasseur schäumten in Australien über die späte Fünfsekundenstrafe. Dafür hat der langjährige Ferrari-Fahrer Jean Alesi wenig Verständnis.

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz ging in Australien leer aus. Durch eine späte Fünfsekundenstrafe (auf die Rennzeit addiert) wegen seiner Kollision mit Fernando Alonso wurde der Madrilene im Klassement durchgereicht und am Ende nur als Zwölfter gewertet.

Danach sprach der Silverstone-GP-Sieger von 2022 von der «ungerechtesten Strafe, die ich je erlebt habe. Das habe ich nicht verdient. Man hätte mir die Chance geben müssen, mich vor den Rennkommissaren zu erklären.»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schlug ähnliche Töne an. Der Franzose sagte: «Wir könnten stundenlang über die Strafe diskutieren. Was ich einfach schade finde: dass sie während des Rennens verhängt und nicht nach dem Grand Prix verhandelt wurde. Denn so ist uns die Möglichkeit entgangen, unsere Sichtweise darzulegen. In Dschidda wurden die Regeln innerhalb von zehn Minuten zwei Mal geändert, letztlich zu Gunsten von Alonso. In Australien hätte man wenigstens eine Diskussion ermöglichen können.»

Dieser Ansicht ist Jean Alesi nicht. Der 58-jährige Franzose mit sizilianischen Wurzeln und langjährige Ferrari-Fahrer sagt im Corriere della Sera: «Auch ich bin der Ansicht, dass wir ein chaotisches Rennen erlebt haben. Aber ich kann das ganze Gejammer nicht verstehen. Der Rennchef hat die Regeln angewandt, so wie sie im Gesetzbuch stehen.»

«Die Strafe für Sainz ist für mich nachvollziehbar. Im Fussball haben wir ja auch oft die Situation, dass es kurz vor Schluss einen Strafstoss gibt. Foul ist nun mal Foul. Und ganz ehrlich – Sainz muss sich da schon an die eigene Nase fassen.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1