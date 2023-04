Günther Steiner (Haas): «Das darf nicht passieren»

​Red Bull Racing hat die Formel-1-Saison 2023 besser begonnen als je zuvor: Drei Rennen, drei Siege, zwei davon Doppelsiege. Haas-Teamchef Günther Steiner sagt, was jetzt nicht geschehen sollte.

Sieg für Weltmeister Max Verstappen in Bahrain, Sieg für den Mexikaner Sergio Pérez in Saudi-Arabien, Sieg für Verstappen in Australien – Red Bull Racing hat den besten Saisonstart seiner Team-Geschichte hingelegt.

Haas-Teamchef Günther Steiner über den Stand der Dinge in der Königsklasse: «Der Sport muss im Mittelpunkt bleiben. Klar ist es auch wichtig, dass die Formel 1 eine gute Show bietet, aber ich mache mich darüber auch nach den starken Leistungen von RBR keine Sorgen – die Gegner werden aufholen.»

Elementar dafür ist gemäss des Südtirolers das Reglement: «Es darf nicht passieren, dass wir das Reglement erneut ändern. Für mich funktionieren die Regeln mit diesen Flügelautos, auch wenn Red Bull Racing derzeit die Nase vorn hat. Ich glaube nicht, dass es nun 20 Rennen lang so weitergeht. Die Konkurrenz arbeitet fieberhaft daran, Mittel zu Wege zu finden, um die Autos schneller zu machen.»

«Dann kommt hinzu, dass RBR im vergangenen Jahr eine Strafe erhalten hat und den Windkanal nicht so intensiv nutzen kann wie andere Rennställe. Auch das sollte theoretisch dazu führen, dass die Gegner aufholen.»



«Red Bull Racing hat mit dem neuen Auto einen fantastischen Job gemacht. Man kann nicht das Reglement kritisieren, wenn ein Team besser arbeitet als die Konkurrenz. Es wäre auch nicht fair, etwas an den Regeln zu ändern, wenn sich jemand einen Vorteil erarbeitet hat.»



Und wie sieht das im dichten Mittelfeld aus? Günther Steiner weiter: «Die Reihenfolge wird von Strecke zu Strecke variieren, einige Autos werden auf Highspeed-Pisten besser sein, andere auf langsamen Kursen wie Monaco. Das Kräfteverhältnis im Mittelfeld wird sich immer wieder verschieben.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1