Quali-Duelle 2023: Hülkenberg Top, Hamilton Flop

​Standortbestimmung nach drei Rennwochenenden der Formel-1-Saison 2023: Die Quali-Duelle verlaufen teils überraschend, derzeit haben fünf Fahrer ihre Stallgefährten mit einem zu Null im Griff.

Vieles hat sich in der Formel 1 mit der Saison 2022 geändert, angefangen bei einer frischen Rennwagengeneration und den neuen Niederquerschnittreifen, aber eine alte Faustregel in der Königsklasse hat weiter Bestand: Der erste Gegner für jeden Rennfahrer ist der Stallgefährte. Wir wollten nach drei Rennen der GP-Saison 2023 wissen, wer im Quali-Duell bislang die Oberhand hat, wenn es im Abschlusstraining um rohen Speed geht.

Ergebnis: Fünf Fahrer führen mit 3:0 – Nico Hülkenberg gegen Kevin Magnussen bei Haas, Alex Albon gegen Logan Sargeant bei Williams, Fernando Alonso gegen Lance Stroll bei Aston Martin, Yuki Tsunoda bei AlphaTauri gegen Nyck de Vries, und, dies für viele Formel-1-Fans eine Überraschung, George Russell bei Mercedes gegen Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton hat seine Probleme mit dem 2023er Mercedes so erklärt: «Für meinen Geschmack ist die Sitzposition zu weit an die Vorderachse gerückt. Wenn du fährst, dann fühlt es sich an, als würdest du auf den Vorderrädern sitzen. Diese Position verändert das ganze Verhalten des Autos und die Wahrnehmung für den Fahrer, wie sich der Wagen im Detail bewegt. Das Handling des Autos wird viel unberechenbarer als wenn du weiter hinten, also näher am Zentrum des Wagens sitzt. Ich muss zugeben, ich habe damit grosse Mühe.»

Dass Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg den erfahrenen Dänen Kevin Magnussen so im Griff haben würde, war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten; in Bahrain betrug der Abstand sechs Zehntelsekunden, in Australien sogar mehr als sieben.



Haas-Fahrer Magnussen sagt dazu: «Nico ist halt ein sehr guter Fahrer. Dem gibst du nicht so einfach eine halbe Sekunde mit. Wenn wir wenig Sprit an Bord haben, komme ich mit diesem Auto noch zu wenig gut zurecht. Im Quali-Trimm das Letzte aus dem Wagen zu kitzeln, das fand ich bereits bei bei den Wintertests eine Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass ich Fortschritte mache, aber das letzte Stück Speed fehlt mir noch. Wir sind punkto Abstimmung bislang unterschiedliche Wege gegangen. Vielleicht ist dies ein Teil der Erklärung.»





Quali-Duelle 2023

Red Bull Racing

Max Verstappen – Sergio Pérez 2:1



Aston Martin

Fernando Alonso – Lance Stroll 3:0



Mercedes

Lewis Hamilton – George Russell 0:3



Ferrari

Charles Leclerc – Carlos Sainz 2:1



McLaren

Lando Norris – Oscar Piastri 2:1



Alpine

Pierre Gasly – Esteban Ocon 1:2



Haas

Nico Hülkenberg – Kevin Magnussen 3:0



Alfa Romeo

Valtteri Bottas – Guanyu Zhou 1:2



AlphaTauri

Yuki Tsunoda – Nyck de Vries 3:0



Williams

Alex Albon – Logan Sargeant 3:0