Fernando Alonso: Die Wahrheit über seinen Rücktritt

​Seit rund zwanzig Jahren arbeitet Formel-1-Superstar Fernando Alonso mit den gleichen Fitness-Spezialisten, Fabrizio Borra und Edoardo Bendinelli. Borra spricht über den Rücktritt des grossen Champions.

Fernando Alonso hat in Australien den dritten Podestplatz in Folge eingefahren, mental und körperlich ist der 32-fache GP-Sieger in Top-Form. Zwei Männer, die ihm dabei seit rund zwanzig Jahren helfen – die Fitness-Spezialisten Edoardo Bendinelli und Fabrizio Borra. Sie sind dem Spanier von Renault zu McLaren gefolgt, von dort zurück zu Renault, dann zu Ferrari, erneut zu McLaren, in die Langstrecken-WM mit Toyota und wieder zurück in die Formel 1 mit Alpine, dann zu Aston Martin.

Was die körperliche Vorbereitung von Alonso angeht, so hat Bendinelli gegenüber der spanischen As festgehalten: «Fernando ist in der Form seines Lebens. Er ist stärker als vor Jahren im WM-Kampf, und er ist motiviert bis in die Haarspitzen. Alonso hat die Gabe, sein Auto bis zum Letzten auszuquetschen. Ich halte das für seine grösste Stärke als Racer.»

Viele Alonso-Fans fragen sich: Wie lange wird Fernando die Königsklasse noch bereichern? Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 hat für zwei Jahre bei Aston Martin unterzeichnet, also für 2023 und 2024 – und dann? Wann tritt der Spanier zurück?

Fabrizio Borra sagt über den inzwischen 41-jährigen Alonso bei unseren Kollegen von Autosprint: «Ich finde es fabelhaft, wenn ein Rennfahrer in diesem Alter zu solchen Leistungen fähig ist. Alonso ist Alonso, weil er von diesem unstillbaren Hunger beseelt ist, ständig besser zu werden.»

«Was nun seinen Rücktritt angeht, so verschwendet er derzeit daran keinen Gedanken. Er will weiterfahren. Er arbeitet hart, jeden Tag, und er versteht es, sehr aufmerksamen auf seinen Körper und seinen Geist zu hören. Gegenwärtig ist er mit seiner Situation sehr zufrieden.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1