Fernando Alonso: So geht es mit Aston Martin weiter

​In Aserbaidschan 2021 hat Sebastian Vettel den ersten Formel-1-Podestplatz von Aston Martin eingefahren. Inzwischen sind mit Fernando Alonso drei weitere hinzugekommen – bald ein vierter in Baku?

Drei Rennen 2023, drei dritte Ränge von Fernando Alonso: Der spanische Superstar und sein Rennstall Aston Martin haben einen erstklassigen ersten WM-Teil gezeigt. Die Frage ist nun: Wie geht das weiter?

Aston Martin-Teamchef Mike Krack in seiner Nachbetrachtung des Australien-GP zum Thema Fahrzeugentwicklung: «Die umfangreichsten Weiterentwicklungen kommen später, aber wir werden jede Verbesserung so schnell wie möglich ans Auto bringen, also nicht in grösseren Evo-Schritten. Diese Vorgehensweise hat sich 2022 bewährt.»

«Wir haben einen guten Lauf, aber wir wissen auch – wir werden es nicht immer auf das Siegerpodest schaffen. Wir bleiben geerdet, denn ich will hier keine langen Gesichter sehen, wenn wir mal Vierter, Fünfter oder Sechster werden. Entscheidend ist derzeit, dass wir mit beiden Autos in die Punkte fahren. Wir sind im Moment erfreulich konkurrenzfähig, diese Phase müssen wir nutzen. Wir müssen auch bei den kommenden Rennen in Baku, Miami und Imola üppig punkten.»

«Was uns Selbstvertrauen schenkt: Wir waren jetzt auf ganz unterschiedlichen Kursen bei der Musik. Ich glaube, die jeweilige Pistencharakteristik wird das Kräfteverhältnis immer leicht verschieben. Was unser Vorteil ist: Wir haben in kurzer Zeit unser Auto recht gut verstanden, vielleicht besser als unsere Gegner.»



«Aber wir stehen natürlich auch mehr im Brennpunkt des Interesses. Wenn wir bei einem Boxenstopp oder in Sachen Strategie patzen, dann fällt das eher auf als früher.»



«Die Mission von Aston Martin-Chef Lawrence Stroll ist klar – Rennen gewinnen. Klar ist auch er froh, welchen Schritt nach vorne wir getan haben. Aber das reicht ihm nicht.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1