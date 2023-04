Max Verstappen peinlich: «Gott, was mache ich hier?!»

Auch ein zweimaliger Weltmeister hat mal klein angefangen. Max Verstappen hat verraten, welcher Moment in seiner Karriere bislang der peinlichste war.

Er ist schon ein paar Jahre her, doch Max Verstappen muss nicht groß nachdenken. Er kann sich sofort an seinen peinlichsten Formel-1-Moment erinnern. 2016 war das, beim Rennen in Austin. Da lief es für den Niederländer ziemlich gut. Bis viel schief lief.

«Ich habe auf Platz fünf oder so gelegen. Und mein Ingenieur hat gesagt 'Push, Push'. Dann gehst du davon aus, dass du in dieser Runde an die Box kommst. Deswegen habe ich Gas gegeben», sagte Verstappen bei motorsport.com.

In den letzten schnellen Kurven habe er sich gedacht, es laufe gut für ihn. «Und dann bin ich in die Boxen-Gasse gefahren. Ich habe die Einfahrt genommen und plötzlich realisiert, dass ich gar nicht an die Box gerufen wurde. Sie haben mir nie gesagt, dass ich stoppen soll. In diesem Moment habe ich gedacht: Oh Gott, was mache ich hier?!», sagte Verstappen.

«Ich habe am Funk gesagt: Leute, ich bin in der Boxen-Gasse, ich komme rein, ich komme rein. Und in dem Augenblick habe ich die Mechaniker mit den Reifen rausrennen sehen. Der Stopp hat dann natürlich acht oder zehn Sekunden gedauert, was dafür immer noch sehr schnell war», so Verstappen

Im Endeffekt hatte die Episode keine Folgen, denn Verstappen schied wenig später wegen eines technischen Problems aus. Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko war trotzdem sauer.

«Ich habe ihm gesagt, dass ich Mist gebaut habe. Ganz einfach. Und er weiß es zu schätzen, wenn man einen Fehler ehrlich zugibt. Er hasst es, wenn Menschen anfangen, nach Entschuldigungen zu suchen», so Verstappen.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1