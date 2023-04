McLaren mit vollem Risiko: Viel Neues in Baku

​Nach vier Wochen Rennpause sind die Formel-1-Rennställe in Baku (Aserbaidschan) mit zahlreichen Neuheiten aufgetaucht. Die meisten Verbesserungen sind am McLaren-Rennwagen zu entdecken.

Knifflige Aufgabe für Techniker und Fahrer am GP-Wochenende in Baku (Aserbaidschan). Sie hatten auf dem tückischen Strassenkurs nur 60 Minuten Zeit, um die Abstimmung der Rennwagen zu verfeinern, nun geht es (ab 15.00 Uhr europäischer Zeit) schon in jenes Qualifying, welches die Startaufstellung definieren wird.

Noch schlimmer: Die Teams hatten daher auch nur eine Stunde Zeit, um ihre neuen Teile auf Tauglichkeit zu prüfen. Und davon gibt es in Baku eine stattliche Menge.

Am meisten Neuheiten gibt es bei McLaren zu sehen. «Im Grunde steht der Wagen jetzt so da, wie wir schon in Bahrain hätten fahren sollen», sagt Lando Norris.

McLaren setzt auf einen neuen Boden, einen neuen Front- und Heckflügel und einen anders geformten Flügel über dem Getriebe (beam wing).

Gemäss FIA-Daten verwendet auch Alpine einen neuen Boden und einen neuen Heckflügel. Die Franzosen wollten nicht das Risiko eingehen, noch mehr neue Teile nach Baku zu bringen, mehr wird es dann in Miami und Imola geben. Einen ähnlichen Weg geht Aston Martin, also mehr Neues in Florida und Italien.

Die Top-Teams zeigen Detail-Verbesserungen: Mercedes etwa in Form optimierter Frontflügel-Endplatten und neu geformten Windleit-Elementen an den vorderen Querlenkern sowie bei der Bremsbelüftung. Red Bull Racing hat den Unterboden verbessert und die Kühleinlässe geändert. Ferrari, Aston Martin und Haas setzen einen neuen Heckflügel ein.



Wie schief das gehen kann, zeigte im ersten Training Alpine: Hydraulikdefekt und Feuer am Wagen von Pierre Gasly, längere Pause am Auto von Esteban Ocon.





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,315 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,352

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,454

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,899

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,125

06. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:43,414

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,455

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,560

09. Alex Albon (T), Williams, 1:43,628

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:43,748

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,798

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,980

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,010

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,137

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,323

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:44,900

17. George Russell (GB), Mercedes, 1:45,082

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,955

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:46,321

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,498