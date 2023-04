Nico Hülkenberg: «Das ging in die falsche Richtung»

Nico Hülkenberg nahm den Sprint in Baku von Startplatz 12 in Angriff. Nach 17 Runden musste er sich aber mit dem 15. Platz begnügen. Grund dafür waren die Reifen, wie er nach dem Fallen der Zielflagge berichtete.

Noch während das Sprintrennen lief, erklärte Haas-Teamchef Günther Steiner angesichts der Positionsverluste von Nico Hülkenberg: «Seine Reifen körnen, deshalb fehlt der Speed.» Der Deutsche selbst kämpfte mit stumpfen Waffen und wurde von Position 12, die er auch nach dem Start belegte, durchgereicht. Am Ende kreuzte er die Ziellinie auf Rang 15, sein Teamkollege Kevin Magnussen wurde Elfter.

«Das müssen wir uns genauer anschauen, denn das ist eigenartig. Nach den ersten paar Runden brachen meine Hinterreifen einfach ein. Ich denke, ich hatte starkes Graining, und wir müssen das nun analysieren. Das ging aber definitiv in die falsche Richtung», seufzte der 35-Jährige.

«Der Sprint war auch das Longrun-Training für uns, ich hoffe deshalb, dass wir unsere Lehren daraus ziehe werden», fügte Hülkenberg gewohnt nüchtern an. Und er betonte: «Wir können wegen den Parc Fermé-Regeln aber nicht so viel dagegen unternehmen. Das ist schon etwas frustrierend. Im Grand Prix starte ich relativ weit hinten, das wird also ein hartes Rennen.»

Steiner fasste zusammen: «Das war ein viel besserer Tag für uns als der Freitag. Das Qualifying zum Sprint lief wie erwartet, wir wussten, dass es schwierig werden würde, ins Q3 zu kommen, aber im Vergleich zum Vortag konnten wir einen grossen Schritt nach vorne machen. Im Sprint hatte Kevin ein gutes Tempo, Nico hatte Mühe mit seinen Hinterreifen, und wir müssen nun klären, warum das so war.»

Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1