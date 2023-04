Max Verstappen zu Russell: Prinzessin George plump

​Die Gemüter haben sich nicht beruhigt in Baku. Die Kollision zwischen George Russell und Max Verstappen gibt noch immer zu reden. Max Verstappen reagiert auf Erklärungen des Mercedes-Fahrers.

Es war DER Aufreger im Baku-Sprint: der Angriff von George Russell kurz nach dem Start, was zu einem klaffenden Loch im Seitenkasten des Autos von Weltmeister Max Verstappen führte. Es ging um Platz 3.

Später zog Verstappen scheinbar mühelos an Russell vorbei, aber so richtig los ging es dann nach dem Rennen. Verstappen meinte: «Ich verstehe einfach nicht, wie man so viel Risiko eingehen kann. Er untersteuerte einfach in meinen Seitenkasten hinein und riss dieses Loch. Dabei hatte ich ihm wirklich genügend Raum gegeben, um die Kurve zu schaffen. Ich wusste ja, dass wir Seite an Seite liegen würden, aber wenn so etwas klappen soll, dann müssen schon beide mitmachen.»

Der Niederländer bezeichnete den Briten überdies als Blödmann, als sich Russell im Parc fermé rechtfertigte.

Russell verteidigte sich: «Es hat mich überrascht, dass er so wütend ist. Er hat das Rennen ja dennoch auf dem dritten Platz beendet. Ich glaube auch nicht, dass es anders gelaufen wäre, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären.»



Der Sieger des São-Paulo-GP von 2022 versuchte sich herauszuwinden, seine Reifen seien halt noch zu wenig warm gewesen.



Das Verbal-Ping-Pong ging munter weiter. Natürlich wurde Verstappen auf die jüngsten Aussagen von Russell angesprochen, und der 37-fache GP-Sieger legte nach: «Darf ich mich etwa nicht verteidigen, nur weil neben mir Prinzessin George liegt? Unterm Strich ist das sein Problem.»



«In solch einer Situation kann alles ganz schnell sehr schief laufen. Er weiss, dass er letztlich keine Chance hat. Ich fuhr später einfach an ihm vorbei. Auch daher machte seine Aktion für mich keinen Sinn.»



«Aber bei Duellen wie diesen hat jeder seine eigene Meinung. Ich bleibe dabei, dass ich ihm genug Raum gelassen habe und er mir nicht. Wenn sich dabei die Räder auf gleicher Höhe berühren, dann kann ich gut damit leben. Wenn aber der eine dem anderen ein Loch ins Auto schlägt, dann sieht das etwas anders aus.»



Verstappen grimmig: «Wenn George nun glaubt, dass ich beim nächsten Mal bremse und ihn höflich vorbeiwinke, dann kann er sich das abschminken.»



Aber war Blödmann wirklich notwendig? Max sagt: «Das war in der Hitze des Gefechts. Ich glaube ihm, dass er das nicht mit Absicht getan hat, ich fand aber die Ausrede mit den zu wenig warmen Reifen schwach. Denn die haben wir alle. Die ganze Aktion war einfach etwas plump.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte dazu: «Als Max Verstappen wäre ich auch wütend.» Aber der Wiener findet auch: «Als George hätte ich das Gleiche getan. Letztlich ist das ein Zwischenfall zwischen zwei harten Racern. Und ich glaube – ein Duell zwischen Verstappen und Hamilton verläuft anders. Doch Fahrer aus der gleichen Generation wie Max und George, das erzeugt wilde, leidenschaftliche Duelle. Die kennen sich seit Kindestagen. Ob die Schuldfrage dann 50:50 ist oder 30:70, spielt keine Rolle.»





Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1