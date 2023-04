Max Verstappen (2.): «War ein paar Mal an der Mauer»

​Zweiter Platz für Weltmeister Max Verstappen beim Grossen Preis von Aserbaidschan. Der Red Bull Racing-Pilot ist gleichmütig: «Wir waren heute nicht vom Glück begünstigt, das Rennen lief gegen mich.»

Aserbaidschan-Vorjahressieger Max Verstappen hat auf dem Baku City Circuit den zweiten Platz erobert und weiss: An diesem Tag wäre mehr möglich gewesen.

Gegen den 25-Jährigen sprach dieses Mal ein unglückliches Timing in Sachen Safety-Car, dazu leichte techische Probleme mit der Motorbremse, die mit den Differenzial nicht ideal im Einklang war und es schwer machte, mit Leader Sergio Pérez Schritt zu halten. Dazu war auch das Reifen-Management nicht optimal.

Max Verstappen sagte nach seinem 81. Podestplatz (einen mehr als Ayrton Senna): «Wenn du einem Auto dichtauf folgst, dann werden deine Reifen zu heiss. Das ist mir passiert. Dazu war ich heute mit dem Auto nicht ganz happy, ich fand das Fahrverhalten nicht gleichmässig gut. Ich habe versucht, mit den Mitteln, die mir im Cockpit zur Verfügung stehen, etwas zu verbessern und zum Schluss hin lag der Wagen recht manierlich. Aber es hat heute nicht gereicht gegen Checo.»

«Gewiss, das Rennen lief mit dieser Safety-Car-Phase gegen mich, aber ein Formel-1-Rennen klappt halt nicht immer perfekt, und das erwarte ich auch nicht von jedem Grand Prix. Wir haben wieder gut gepunktet, das muss heute reichen. Ich bleibe bei meiner Linie – wenn ich nicht gewinnen kann, dann will ich so viele Punkte als möglich erhaschen und viel lernen. Das habe ich heute geschafft.»

«Es hätte heute auch leicht ganz anders laufen könne, ich war ein paar Mal an der Mauer. Aber das gehört zu einem Strassenkurs, wenn du volle Attacke machst.»



«Positiv ist heute: Wir haben erneut sehr viel über den Wagen gelernt, das werden wir in den kommenden Grands Prix umsetzen. Und wir haben das ideale Team-Ergebnis erreicht.»



«Die Saison ist noch sehr lang, und schon am kommenden Wochenende in Miami kommt wieder ein ganz anderer Kurs auf uns zu.»



«Generell war dieses Wochenende ein wenig hektisch. Rückblicken hätte ich vielleicht mit meinen Reifen anders umgehen sollen. Aber der grösste Grund, warum das heute nicht geklappt hat, war das Timing der Safety-Car-Phase. Wir werden uns anschauen müssen, ob wir das beim nächsten Mal nicht besser auf die Reihe bekommen.»



«Klar habe ich später versucht, Druck auf Checo zu machen. Aber ich merkte, dass ich dabei meinen Reifen zu viel zumute, also nahm ich wieder Tempo raus, um vielleicht zum Schluss des Rennens eine neue Chance zu erhalten.»



«Das Rennen verlief merkwürdig, weil sich die Fahrzeugbalance ständig verändert hat. Hier brauchst du vom Kurveneingang bis zum Scheitelpunkt ein sehr gut liegendes Auto, aber das war dieses Mal zu selten der Fall. Mal zu viel Untersteuern, mal zu viel Übersteuern. Ich war im Cockpit ständig am Korrigieren, und tatsächlich fand ich ungefähr zehn Runden vor Schluss einen Kompromiss, aber dann ging mir die Zeit aus. Letztlich war das Rennen für mich zu kurz.»



«Dem weiteren Verlauf der Saison sehr ich optimistisch entgegen. Wir sind 20 Sekunden vor Ferrari ins Ziel gekommen und haben klar das beste Rennauto. Auch wenn halt nicht immer alles für mich läuft.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13 +15

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1