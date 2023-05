Ausgezeichnet: Innovationspreis für Nico Rosberg

Nico Rosberg darf sich über eine besondere Ehre freuen. Der Formel-1-Weltmeister von 2016, der mittlerweile als Unternehmer tätig ist, hat den diesjährigen Werte-Preis für Innovation erhalten.

Mit dem Werte-Preis werden jährlich Spitzensportler für ihre herausragenden Verdienste und Leistungen geehrt. Für ihre besondere Vorbildfunktion in den Bereichen «Leistung», «Respekt» und «Innovation» erhielten dieses Jahr das Bahnrad-Trio Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch und Emma Hinze sowie Nico Rosberg und Florian Wellbrock die Auszeichnungen der Werte-Stiftung.

Rosberg liess es sich nicht nehmen, seine Auszeichnung persönlich in der Frankfurter Paulskirche entgegenzunehmen. Überreicht wurde dieser von Lena Schöneborn, Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf. Das Preisgeld über 10.000 Euro widmete der Formel-1-Weltmeister von 2016 spontan zwei Anliegen des Abends.

Ein Teil spendete er an die Start-up Academy der Werte-Stiftung, um dem jeweils zweitplatzierten Start-up ebenfalls ein Preisgeld auszahlen zu können. Der andere Teil wird an den ukrainischen Schwimmathleten und Olympioniken Mykhailo Romanchuk gehen, der das Geld für die Unterstützung lokaler Hilfsorganisationen in seiner Heimat einsetzen möchte.

Holger Follmann, Kuratoriumsvorsitzender der Werte-Stiftung, erklärte, warum Rosberg ausgezeichnet wurde: «Mit seinen zahlreichen Engagements ist er ein Paradebeispiel für einen Spitzensportler, der seine im Sport erworbenen und erprobten Fähigkeiten und Werte in die Unternehmensgründung und -führung überträgt. Für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Unternehmertum erhält er den Werte-Preis für Innovation.»

Rosberg selbst sagte: «Ich freue mich sehr über den Werte-Preis für Innovation, gerade im Kontext von nachhaltigen Innovationen, die ich aus voller Überzeugung unterstütze. Wir müssen auf diesem Gebiet viel mehr neue Technologien und Ideen fördern, um damit den großen Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Ich hoffe, hier einiges bewegen zu können und finde es toll, dass die Werte-Stiftung im gleichen Feld aktiv ist – Werte verbinden!»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams