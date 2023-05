Ecclestone über Vettel-Comeback: «Er ist offen»

Kehrt Sebastian Vettel möglicherweise in die Formel 1 zurück? Der Deutsche hatte das zuletzt nicht ausgeschlossen. Auch Bernie Ecclestone hält ein Comeback für möglich.

Seit Sebastian Vettel seine Formel-1-Rente genießt, wird immer wieder spekuliert, ob der 35-Jährige nicht vielleicht doch in absehbarer Zeit zurückkehrt. Zuletzt bei RTL schoss er ein mögliches Comeback zumindest nicht aus.

«Im Moment ist alles denkbar», sagte Vettel. Soll heißen: Es könne sein, dass sich seine Leidenschaft in eine ganz andere Richtung drehe und sich sein Ehrgeiz und die Erfahrungen in ein anderes Projekt bündeln könnten, so Vettel: «Es kann auch sein, dass ich in einem halben Jahr durchdrehe, es auf der Couch nicht mehr aushalte und wieder fahren möchte.»

Bernie Ecclestone, ein guter Freund Vettels, hält eine Rückkehr tatsächlich für möglich. Der 92-Jährige verriet im Interview mit RTL/ntv und sport.de, dass er erst vor ein paar Tagen mit Vettel gesprochen habe.

«Man kann jemanden nicht in etwas hineindrängen, was dieser gar nicht machen will», sagte der Brite, der sich aus den Planungen des Deutschen heraushält, aber: «Ich denke, er ist ziemlich offen», sagte Ecclestone. Und betonte: «Sollte er wieder fahren wollen, könnte er es tun.»

Bei einer möglichen Rückkehr in die Formel 1 als Funktionär ist Ecclestone zurückhaltender. «Es liegt an Christian [Horner; Teamchef von Red Bull, Anm.d.Red.), was er darüber denkt», so Ecclestone hinsichtlich einer Rückkehr Vettels zu Red Bull Racing.

Vettel erlebte seine erfolgreichste Zeit in der Formel 1 als Fahrer von Red Bull – ein GP-Triumph mit Toro Rosso (heute AlphaTauri), 38 mit Red Bull Racing, vier Mal Weltmeister mit RBR, von 2010 bis 2013.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams