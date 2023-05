Ferrari: Weiterer Schritt nach vorne in Miami?

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz konnte in Baku wichtige Punkte einfahren. Die Hoffnung ist gross, auch in Miami glänzen zu können. Teamchef Fred Vasseur sagt, was ihn zuversichtlich stimmt.

36 WM-Zähler konnten Charles Leclerc und Carlos Sainz mit den Plätzen 3 und 5 auf dem Strassenkurs von Baku einfahren. Damit ging es für die Scuderia aus Maranello in der WM-Wertung zwar nicht nach vorne. Dennoch konnte der derzeit viertplatzierte Rennstall den Rückstand auf das drittplatzierte Mercedes-Werksteam von 30 auf 14 Punkte verkürzen.

Die Hoffnung ist gross, dass die roten Renner auch in dieser Woche in Miami wichtige WM-Zähler erringen können. Zuversichtlich dürfte auch der Blick in die Statistik stimmen: Im vergangenen Jahr landeten beide Ferrari-Piloten auf dem Podest, Leclerc als Zweiter und Sainz als Dritter. Doch das ist nicht der einzige Grund zur Vorfreude, wie Fred Vasseur betont.

Der französische Teamchef der Italiener sagt: «Wir stecken mitten in einem besonders anstrengenden Teil der Saison mit fünf Rennen in sechs Wochen, und wir arbeiten auf der Strecke und in Maranello weiter an der Verbesserung unseres Fahrzeugpakets.»

«Miami ist eine weitere ungewöhnliche Strecke mit all den Eigenheiten eines Strassenkurses, die unseren beiden Fahrern gefällt. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir mit dem SF-23 einen weiteren Schritt nach vorne machen können», weiss Vasseur, und ergänzt: «Die Vereinigten Staaten sind seit jeher ein sehr wichtiger Markt für Ferrari, und die Scuderia hat hier eine starke Fangemeinde, was ein weiterer Ansporn ist, die Lücke zu den Führenden in der Meisterschaft weiter zu schliessen.»

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams