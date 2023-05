Christian Horner zu Sprint: «Das müssen wir anpassen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt, was man am neuen Sprint-Format ändern muss

In Baku haben die GP-Stars das erste Rennwochenende im neuen Sprint-Format absolviert. Das Fazit fällt insgesamt gut aus. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner fordert dennoch: Ein paar Dinge müssen angepasst werden.

Das neue Sprint-Format, das in Baku erstmals zur Anwendung kam, erhielt von den meisten Fahrern und Teamchefs gute Noten. Keine Freude hatte Max Verstappen.

Der Formel-1-Champion monierte: «Das ist sinnlos, das könnt ihr alles über Bord werfen. Wir sollten zum alten System zurückkehren und lieber darauf achten, eine höhere Leistungsdichte im Feld zu erreichen. Das wäre viel gescheiter als all diese künstlichen Eingriffe.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zieht eine etwas positivere Bilanz. In Baku erklärte er bei «Sky Sports F1»: «Nach dem Freitagstraining darf man das Auto ja nicht mehr gross verändern. Und du weisst schlicht nicht, wie die Bedingungen sind und hast auch keine Rennsimulation.»

«Es ist also in gewisser Hinsicht eine Reise ins Ungewisse‡, betonte der Brite. «Es gibt aber auch ein paar Sachen, die man anpassen muss», fügte er an, und zählte auch gleich auf, was sich ändern muss.

«Etwa bei der Reifenwahl im Qualifying zum Sprint sollte man mehr Freiheiten haben, genauso wie bei den Möglichkeiten, das Auto anzupassen. Die strengen Parc-Fermé-Regeln müssten etwas gelockert werden», präzisierte Horner.

