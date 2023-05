Max Verstappen: «Darauf müssen wir vorbereitet sein»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen weiss: In Miami erwartet ihn an diesem Wochenende eine anspruchsvolle Strecke. Der Formel-1-Champion prophezeit deshalb: «Es wird definitiv nicht einfach werden.

In Baku haben die beiden Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez und Max Verstappen im GP zum dritten Mal in diesem Jahr die ersten beiden Plätze erobert und damit den 25. Doppelsieg in der Team-Geschichte eingefahren. Wie schon in Saudi-Arabien hatte der Mexikaner die Nase vorn, und entsprechend gross ist seine Hoffnung, auch in Miami eine starke Leistung zu zeigen.

«Ich habe mich letztes Wochenende im Auto sehr wohl gefühlt, und wir sind zwei perfekte Rennen gefahren, alles hat gepasst. Ich habe zu Beginn dieser Saison immer gesagt, dass wir konstante Wochenenden brauchen, und Baku war genau das. Es war das perfekte Beispiel dafür, wie wir auftreten müssen, und mein Team war großartig», erklärt der 33-Jährige rückblickend.

Und zum anstehenden Kräftemessen sagt der Rennfahrer aus Guadalajara: «Miami ist das körperlich anstrengendste Rennen der Saison, also habe ich hart gearbeitet, um darauf vorbereitet zu sein. Das verleiht dem Rennen eine ganz andere Dynamik, und als Fahrer müssen wir gut in Form sein, um sicherzustellen, dass wir auf der Strecke eine gute Leistung bringen.»

Auch Formel-1-Champion Max Verstappen erinnert sich: «Vergangenes Jahr erwartete uns in Miami eine Strecke, die physisch anspruchsvoll ist und es war auch ziemlich heiss, darauf müssen wir also auch in diesem Jahr vorbereitet sein.« Und der Niederländer prophezeit: «Es wird definitiv nicht einfach werden.» Ausserdem mahnt er: «Die Strecke ist ziemlich komplex, und ich glaube, sie wurde dieses Jahr neu asphaltiert, mal sehen, wie sich das auf unsere Leistung auswirkt.»

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams