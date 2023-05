GP-Fahrer drehen durch: Verrückte Helme für Miami

So fuhr Norris 2022 in Miami

​Miami inspiriert die Formel-1-Fahrern zu den verrücktesten Helm-Designs. Hier ein erster Eindruck, was sich die Grand-Prix-Piloten für den Grand Prix in Florida alles haben einfallen lassen.

Miami-GP 2022: Zur Premiere des Formel-1-Laufs beim Hard Rock Stadium trug McLaren-Fahrer Lando Norris einen Helm, der aussah, wie ein Basketball. Auch für Ausgabe 2023 hat sich der Engländer etwas Besonderes einfallen lassen, und beim Ball ist es geblieben – nun sieht sein Kopfschutz aus wie ein Wasserball.

Der Engländer zeigt dabei viel Liebe zum Detail. Er hat die üblichen Warnhinweise auf einem Wasserball witzig geändert: «Warnung! Nur unter Aufsicht von Lando Norris zu benutzen. Nur bei Autorennen zu verwenden. Dies ist kein Spielzeug. Nicht ins Wasser tauchen. Vor dem Gebrauch Visier schliessen. Nicht ausserhalb von Miami (Florida) verwenden. Bitte nicht werfen, dribbeln, zu fest aufpumpen oder kicken. Nicht als Schwimmgerät benutzen. Der Besitzer dieses Helms ist Gründungsmitglied des LN4 Miami Beach Ball Klubs. Als Fundsache bitte Lando Norris zurückgeben.»

Für Williams-Fahrer Logan Sargant ist Miami das fast perfekte Heimrennen: Er stammt nicht nur aus Florida, sondern auch aus Fort Lauderdale, nur 50 Kilometer nördlich von Downtown Miami.



Für den USA-GP hat Sargeant das volle Miami-Programm aufgeboten: Palmen, Meer, Sonnenuntergang, Neonlicht, Art Deco-Gebäude, und natürlich dürfen auch die Stars and Stripes nicht fehlen.



Haas-Fahrer Nico Hülkenberg sagt: «Wenn schon Miami, dann Palmen.» Angeblich stehen alleine in Downtown Miami 50.000 Palmen, und so hat sich der Deutsche davon für seinen neuen Helm inspirieren lassen.



Williams-Pilot Alex Albon spielt leidenschaftlich Golf. Also sieht sein Helm-Design aus wie ein übergrosser Golfball. Alex: «Golf bedeutet Leben.» Es bedeutet auch Liebe: Der Thai-Brite ist mit der chinesischen Golf-Profispielerin Lily Muni zusammen.