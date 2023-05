George Russell zu Verstappen: «Ich ändere nichts!»

​Die Fans diskutieren anhaltend kontrovers über die Kollision zwischen George Russell und Max Verstappen in Baku. Der Engländer findet: «Ich werde das nächste Mal genau so vorgehen.»

Nach dem Grossen Preis von Aserbaidschan machte Max Verstappen seinem Ärger Luft. Der niederländische Formel-1-Champion sagte: «Ich verstehe einfach nicht, wie man so viel Risiko eingehen kann. George Russell untersteuerte einfach in mein Auto hinein und riss dieses Loch in den Seitenkasten. Dabei hatte ich ihm genügend Raum gegeben, um die Kurve zu schaffen. Ich wusste ja, dass wir Seite an Seite liegen würden, aber wenn so etwas klappen soll, dann müssen schon beide mitmachen.» Der Niederländer bezeichnete den Briten überdies als Blödmann, als sich Russell im Parc fermé rechtfertigte, seine Reifen seien zu wenig warm gewesen.

Russell verteidigte sich: «Es hat mich überrascht, dass er so wütend wurde. Hat er das Rennen nicht auf dem dritten Platz beendet? Ich glaube auch nicht, dass es anders gelaufen wäre, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären.»

Das Verbal-Ping-Pong ging munter weiter. Natürlich wurde Verstappen auf die jüngsten Aussagen von Russell angesprochen, und der 37-fache GP-Sieger legte nach: «Darf ich mich etwa nicht verteidigen, nur weil neben mir Prinzessin George liegt? Unterm Strich ist das sein Problem.»

Klar wird der 25-jährige Russell auch in Miami auf die Kollison angesprochen. Russell bleibt dabei: «Das war keine Absicht, und ich fahre auch weiter so wie bislang. Ich griff an, es klappte nicht, das kann passieren. Ja, Max hat sich aufgeregt, aber solche Situationen gehören eben zum Sport.»



«Es gibt für mich nichts zu klären, ich suche auch das Gespräch nicht mit Max. Das alles liegt hinter mir. Klar sind da Worte in der Hitze des Gefechts geäussert worden, aber ich blicke vorwärts.»



Lieber redet George Russell von Miami: «Was für eine Stadt! Wir wohnen in South Beach, und es ist schon sehr cool, dort am Strand entlangzulaufen.»



«Vor einem Jahr sind wir hier überrascht worden. Niemand hätte erwartet, dass dies eines der anstrengendsten Rennen werden würde. Aber das macht ja auch den Reiz des Rennfahrens aus – keiner von uns will, dass unser Job einfach ist.»



Was ist von Russell und Mercedes zu erwarten? George: «In Australien in der ersten Startreihe, in Baku in Q2 raus, klar ist das für die Fans schwer zu verstehen. Aber es geht immer um Details. In Aserbaidschan fehlten mir vier Tausendstelsekunden, um weiterzukommen! Fakt aber ist: Wir sind nicht schnell genug. Wenn uns hier ein gutes Wochenende gelingt, dann können wir es mit den Piloten von Aston Martin und Ferrari aufnehmen.»



«Unsere Duelle mit Aston Martin und Ferrari sind spannend. Leider gibt es noch zwei weitere Autos vor uns allen! Aber das gehört halt auch zum Sport. Es liegt an uns, den Rückstand wettzumachen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1