Weltmeister Max Verstappen zu Russell: «Schrecklich!»

​Max Verstappen tritt in Miami als WM-Leader an, er führt mit 93 Punkten vor Sergio Pérez mit 87. Der 25-jährige Niederländer spricht über seinen Teamgefährten und auch über sein Duell mit George Russell in Baku.

Vor einem Jahr hatte Ferrari das schnellste Auto im Feld, Charles Leclerc und Carlos Sainz belegten die erste Startreihe zum Miami-GP. Im Rennen aber drehte Red Bull Racing den Spiess um und errang mit Max Verstappen einen grandiosen Sieg auf der neuen Rennstrecke rund ums Hard Rock Stadium.

Ein Jahr später sieht die Ausgangslage so aus: Ferrari schafft es bislang nur im Qualifying und mit Leclerc, die Fahrer von Red Bull Racing zu gefährden, und im Rennen heisst der grösste Gegner von Verstappen nicht Leclerc, sondern Sergio Pérez.

Nach dem Sieg des Mexikaners in Baku ist die Führung von Verstappen auf sechs Punkte geschrumpft, es steht 93:87 für Max. Der 37-fache GP-Sieger will seinen Vorjahreserfolg wiederholen, im Fahrerlager des Miami International Autodrome sagt er, wie das gehen soll.

«Ich hoffe, es läuft so wie in Baku. Das Auto ist schnell. In der Quali sitzt uns Ferrari im Nacken, im Rennen ist es nicht ganz so schwierig. Hier erwarte ich erneut ein körperlich sehr anstrengendes Rennen, so wie 2022. Und klar ist ein weiterer Sieg das Ziel.»

Natürlich wird Max Verstappen in Miami nochmals auf sein Duell mit George Russell in Baku angesprochen. Der Brite hat erklärt: «Ich ändere nichts.» Den gleichen Satz hat Max schon in Aserbaidschan gesagt.



Max wird gefragt, wie er denn nun mit George Russell auskomme. Max schauspielert: «Schrecklich! Nein, im Ernst – viele Leute würden wahrscheinlich gerne hören, wie spinnefeind wir uns sind, aber das stimmt nicht. Zwischen uns ist alles in Ordnung.»



Wie geht das Duell zwischen Verstappen und Sergio Pérez weiter? Max gibt die Antwort zwischen den Zeilen: «Checo ist ein absoluter Spezialist für Strassenkurse, die passen perfekt zu seinem Fahrstil. Mir liegen die klassischen Kurse mit schnellen Kurven mehr. Zum Glück sind die Strassenkurse in der Minderzahl.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1