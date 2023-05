Fernando Alonso (Aston Martin): «Keine Garantie» 04.05.2023 - 22:18 Von Mathias Brunner

© LAT Fernando Alonso

​Dritter in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien, Vierter in Baku – klar träumen die Fans von Fernando Alonso vom 33. Sieg des Spaniers. Aber der hält den Ball flach: «Es gibt in der Formel 1 keine Garantie.»