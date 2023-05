Ohrfeige für Lewis Hamilton: Mit Mercedes nur 13.

​Mercedes hatte ein schwaches drittes Training gezeigt, mit Lewis Hamilton nur auf Rang 13, in der Quali lief es für den Rekord-Champion gleich miserabel: Nach verschiedenen Fehlern nur Startplatz 13.

Ein kluger Kopf hat mal über die Tücken des Lebens festgehalten: «Ein Licht am Ende des Tunnels kann auch bedeuten, dass einem ein Schnellzug entgegenkommt.»

Die Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton hatten im ersten freien Training von Miami die schnellsten zwei Zeiten erzielt, huch, was war denn nun los? Antwort von Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir brachten Auto und Reifen in Einklang, bei ganz besonderen Pistenverhältnissen.»

Dann aber geschah, was Lewis Hamilton als «Tritt in die Magengrube» bezeichnet hat: Fahrer und Ingenieure von Mercedes schafften es nicht, die Rennwagen einer sich sehr schnell entwickelnden Bahn anzupassen. Ergebnis: Russell im dritten freien Training auf Platz 10, Hamilton sogar nur 13.

Im Qualifying zum zweiten Miami-GP lief es für den 103-fachen GP-Sieger Hamilton ähnlich schmerzvoll. Als das zweite Quali-Segment zu Ende war, tauchte der Name des grossen Champions nur auf Platz 13 auf – ausgeschieden!



Lewis kritisierte am Funk, dass er von seiner Mannschaft zu spät auf die Bahn geschickt worden war, aber natürlich verheimlichte er auch nicht, dass ihm auf der besten Runde ein Rutscher unterlaufen war. Einer von vielen – der siebenfache Weltmeister hat mit dem nervösen Auto alle Hände voll zu tun.



Die Schmach wird noch grösser, wenn wir daran denken, dass sein Stallgefährten George Russell von der turbulenten Quali profitierte und von Startplatz 6 ins Rennen gehen wird.



Lewis Hamilton über sein Training: «Wenn du schnell bist, dann kannst du in solchen Situationen entspannt sein, ganz zum Schluss auf die Bahn gehen und deine Zeit auf den Asphalt knallen. Und du weisst – es wird noch locker reichen für den Einzug ins nächste Quali-Segment.»



«Was uns angeht, so wussten wir angesichts unserer Schwierigkeiten in den Trainings zuvor, dass die Chance auf eine Top-Ten-Platzierung bei 50:50 liegen würde.»



Hamilton wurde zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf die Bahn gelassen, er blieb im Miami-Feierabendverkehr hängen, das beeinträchtigte die Aufwärmphase seiner Reifen und damit auch seine Runde. Hamilton über sein Team: «Wir müssen dringend an unserem Timing arbeiten.»



«Was den Grand Prix angeht, so gilt – kühlen Kopf bewahren und versuchen, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen, von Platz 13 bis Gott weiss wohin.»





Qualifying, Miami

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,841 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,202

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,349

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,767

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,786

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,804

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,861

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,935

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:27,795

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,903

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,975

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,091

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:28,395

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,394

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:28,429

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,476

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,484

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,577