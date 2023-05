Haas von Nico Hülkenberg: Die grösste Schwäche

​Kevin Magnussen hat für Haas in Miami einen WM-Punkt erobert, Nico Hülkenberg hingegen ging leer aus. Teamchef Günther Steiner spricht über die grösste Schwäche des Haas-Rennwagens.

Nach fünf WM-Läufen 2023 liegt der US-amerikanische Formel-1-Rennstall Haas auf dem siebten Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal. Kevin Magnussen wurde in Saudi-Arabien und Miami jeweils Zehnter, Nico Hülkenberg belegte in Australien den siebten Platz. Diesen Rang hält das Team des Unternehmers Gene Haas auch bei den Rennställen.

Teamchef Günther Steiner weiss: Da wäre mehr drin gewesen. Ein verbesserter Unterboden in Florida hat sich als Fortschritt bestätigt, doch eine Eigenart des Autos von Hülkenberg und Magnussen ist geblieben.

Der 58-jährige Südtiroler Steiner erklärt: «Der neue Boden hat das gebracht, was wir uns von ihm erwartet hatten. Wir müssen aber daran arbeiten, das Fahrverhalten des Autos zu verbessern. Die grösste Schwäche des Fahrzeugs liegt derzeit darin, dass Nico und Kevin im Verkehr Mühe mit dem Handling haben und es zu höherem Reifenverschleiss kommt als bei gegnerischen Rennwagen. Es liegt an unseren Aerodynamikern, hier eine Lösung zu finden.»

«Wir haben nun in fünf Rennen drei Mal gepunktet. Das ist nicht schlecht, aber wir wissen, dass wir mehr können. Viel Freude hat mir die kampfstarke Darbietung von Kevin gemacht, der ein schönes Duell mit Charles Leclerc im Ferrari zeigte. Dann aber bauten die Reifen am Auto von Kevin mehr ab, und von hinten rückten Fahrer mit frischen Walzen näher. Magnussen lag bis zum Schluss in Reichweite von Yuki Tsunoda, zum Glück hat sich Kevin keinen Fehler geleistet.»



Der Meraner weiter: «Fürs kommende GP-Wochenende in Imola haben wir Verfeinerung des Frontflügels.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1