Fernando Alonso vor Sieg, Max Verstappen vor Titel

​Der frühere Benetton- und Renault-Teamchef Flavio Briatore sagt, wieso er Fernando Alonso ein Engagement bei Aston Martin ans Herz gelegt hatte und wieso Max Verstappen den Titel 2023 so gut wie auf sicher hat.

Standortbestimmung in der Formel 1 nach fünf Rennen: Max Verstappen und Red Bull Racing segeln stramm auf Kurs, was die erfolgreiche Titelverteidigung angeht. Und Fernando Alonso sammelt wie mit der Zuverlässigkeit eines Metronoms 15 Punkte pro Grand Prix und ist derzeit WM-Dritter.

Flavio Briatore sieht sich bestätigt. Der 73-jährige Unternehmer, lange Jahre Teamchef von Benetton und Renault und Weltmeistermacher von Fernando Alonso, sagt in der Römer Tageszeitung Riformista: «Aston Martin ist die Überraschung dieser Saison, eine Mannschaft, die in den vergangenen zwei Jahren wenig erfolgreich gewesen ist.»

«Dennoch habe ich Fernando dazu gedrängt, dort zu unterschreiben, als sich im vergangenen Juli bei Aston Martin eine Möglichkeit ergab. Der Grund: Ich konnte sehen, wie massiv Aston Martin in die Infrastruktur und in die Belegschaft investiert. Sie bauen nicht nur das neue Rennwagenwerk, sie haben auch von den besten zwei Rennställen jeweils die Nummer 2 unter den Technikern geangelt, bei Red Bull Racing Dan Fallows und bei Mercedes Éric Blandin.»

«Ergebnis: Aston Martin hat einen grossen Schritt nach vorne getan und ist nun zweite Kraft, vor Mercedes und Ferrari. In Miami ist Fernando Dritter geworden, dabei passt das Pistenlayout gar nicht zum Rennwagen. Auf einer Strecke wie Monaco könnte Aston Martin eine Überraschung gelingen.»



Und was ist mit der WM? Flavio Briatore sagt: «Red Bull Racing fährt eine eigene WM, und wenn ich mir die Qualitäten und den Fahrstil von Max Verstappen ansehe, dann hat der den Titel schon fast im Sack. Red Bull Racing ist so stark, weil sie als Mannschaft am besten harmonieren und weil im Hintergrund der geniale Adrian Newey arbeitet.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1