Eddie Jordan gesteht: George Russell unterschätzt

Als George Russell von Mercedes ins Werksteam befördert wurde, gab es viele skeptische Stimmen. Einer der Zweifler war Eddie Jordan. Der frühere Teamchef gesteht rückblickend: Er dachte nicht, dass Russell gut genug ist.

In Miami holte George Russell zum zweiten Mal in dieser Saison mehr Punkte als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Dieses Kunststück gelang ihm im vergangenen Jahr sogar zwölf Mal, damit landete er in der WM-Tabelle von 2022 als Vierter vor dem siebenfachen Champion, der sich mit dem sechsten Gesamtrang begnügen musste.

Dass sich der 25-Jährige im Vergleich zu seinem erfolgreichen Landsmann so gut schlagen würde, darauf hatten nicht viele gewettet. Manch Beobachter und Experte bezweifelte, dass Russell gar mit Hamilton würde mithalten können. Auch Eddie Jordan traute dem Aufsteiger diese schwierige Aufgabe nicht zu, wie er rückblickend gesteht.

Doch seine Meinung hat der frühere Teamchef revidiert. Im Podcast «Formula For Success» räumt ein: «Ich habe mich bei George geirrt. Ich sah ihn im Williams und fragte mich: ‚Werden sie ihn wirklich unter Vertrag nehmen?‘»

«Er hat mich absolut umgehauen, ich hätte nie gedacht, dass er das erreicht, was er geschafft hat. Und ich hätte nie gedacht, dass er Lewis schlagen kann», sagt Jordan über den Mercedes-Piloten, der aktuell 16 Punkte hinter Hamilton liegt. Das liegt vor allem an seinem unverschuldeten Ausfall in Australien, wo der Routinier im Team mit dem zweiten Platz den ersten Mercedes-Podestplatz in diesem Jahr erobern konnte.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1