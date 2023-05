Schnellere GP-Autos: Neue Reifen ab Silverstone 13.05.2023 - 09:40 Von Rob La Salle

© LAT Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola: «Die neue Reifenspezifikation enthält Materialien, die wir bereits für 2024 entwickelt haben»

Die Pole-Zeit in Miami hat bewiesen: Die Formel-1-Autos sind in diesem Jahr deutlich schneller als noch vor zwölf Monaten. Pirelli reagiert mit einer neuen Reifenkonstruktion, die in Silverstone zum Einsatz kommt.