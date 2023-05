Max Verstappen: Nette Worte von Toto Wolff 13.05.2023 - 11:05 Von Vanessa Georgoulas

© LAT «Er ist sehr viel reifer geworden und macht auch keine Fehler mehr», sagt Toto Wolff über Max Verstappen © Red Bull Content Pool Titelverteidiger Max Verstappen hinterlässt auch bei der Konkurrenz einen starken Eindruck Zurück Weiter

Mercedes-Teamchef Toto Wolff stellt klar, dass er keine Probleme mit Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat. Der Wiener sagt, was ihn am zweifachen Weltmeister am meisten beeindruckt.