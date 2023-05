Fred Vasseur: Charles Leclerc hat vollstes Vertrauen

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erlebte mit dem Rennstall aus Maranello keinen einfachen Start in die Saison. Trotzdem geniesst der Franzose das Vertrauen von Charles Leclerc, wie der Monegasse in Miami betont hat.

Mit dem Plätzen 5 und 7 blieben Carlos Sainz und Charles Leclerc in Miami unter den Erwartungen, und entsprechend nüchtern fiel die Bilanz der beiden Ferrari-Piloten aus. Der Monegasse erklärte ohne Umschweife: «Wir sind im Rennen viel zu langsam.» Und sein spanischer Stallgefährte klagte: «Wir haben keinen Spielraum in Sachen Reifen, und so kann ich nicht angreifen.»

Auch Teamchef Fred Vasseur gab zu: «Es ist deutlich, dass es zu viel Auf und Ab gibt.» Das Tempo im Qualifying sah nicht schlecht aus. «Aber im Rennen hat die Konstanz gefehlt.» In Imola gibt es neue Teile für die roten Renner. «Aber es geht weniger um die Updates als darum, dass wir das Renntempo haben müssen», betonte der Franzose, der das Zepter bei Ferrari von Mattia Binotto übernommen hat, nachdem dieser die italienische Mannschaft nach der Saison 2022 verlassen hatte.

Trotz des schwierigen Saisonstarts geniesst Vasseur das Vertrauen von Leclerc. Der 25-Jährige aus Monte Carlo erklärte in Miami, Vasseur habe erst angefangen, die richtigen Schritte zu unternehmen, um das Team voranzubringen. «Bis jetzt ging es im Grunde nur darum, die Situation so schnell wie möglich zu analysieren, damit die richtigen Schritte für die Zukunft unternommen werden konnten.»

Das grösste Stück Arbeit stehe für Vasseur erst an, sagte Leclerc. «Wir tauschen uns natürlich oft aus und ich weiss, wie sein mittel- und langfristiger Plan aussieht. Ich stehe ganz hinter ihm und er geniesst mein vollstes Vertrauen. Ich bin mir sicher, dass er die richtigen Entscheidungen trifft und wir als Team in die richtige Richtung gehen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1