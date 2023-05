Mercedes-Upgrade in Imola: Neue Entwicklungsrichtung

In Imola werden die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell mit einem Upgrade ausrücken. Es ist der erste Schritt in eine neue Entwicklungsrichtung, wie der leitende Streckeningenieur Andrew Shovlin erklärt.

Die Hoffnung der Mercedes-Teamverantwortlichen war gross, in diesem Jahr wieder den Anschluss an die Spitze zu finden. Doch schon bei den Testfahrten in Bahrain wurde deutlich: Das Werksteam der Sternmarke muss nachlegen, um wieder ganz vorne um GP-Siege und Titel mitkämpfen zu können. Das bestätigt auch Andrew Shovlin.

Der leitende Ingenieur sagt vor dem sechsten WM-Lauf in Imola: «Wir haben beim Vorsaison-Test und beim ersten Saisonlauf in Bahrain erkannt, dass wir kein Paket haben, mit dem wir um den WM-Titel kämpfen können. Und wir wussten: Wenn wir in der gleichen Entwicklungsrichtung weitermachen würden, kämen wir nie in die Position, in der wir Red Bull Racing herausfordern könnten.»

«Damals trafen wir einige Entscheidungen darüber, wie wir das Auto entwickeln wollen, wie das Fahrzeug aerodynamisch funktioniert und wie wir die Fahreigenschaften gestalten», fügt der Brite an, und erzählt: «Was wir in Imola auf die Strecke bringen werden, ist der erste Schritt in diese Richtung. Die Entwicklung im Windkanal nimmt viel Zeit in Anspruch, und man kann diese Dinge nicht einfach über Nacht erledigen.»

«Wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres weitere Updates bringen können und dass unser Auto im Qualifying und im Renntempo besser wird. Das Wichtigste ist aber, dass wir nicht nur an Rundenzeit zulegen, sondern eine neue Entwicklungsrichtung einschlagen, von der wir glauben, dass sie uns langfristig eine bessere Chance bietet, um wieder um GP-Siege und WM-Titel kämpfen zu können», ergänzt Shovlin.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1