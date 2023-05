Mehr GP-Teams: Bessere Chance für den Nachwuchs

Die Teamchefs der WM-Teilnehmer reagieren verhalten auf die Pläne der F1-Verantwortlichen, neue GP-Rennställe in die Formel 1 zu lassen. Das GP-Feld zu erweitern würde aber auch Vorteile bringen, betonen die Experten.

Die Formel-1-Teamchefs haben ihre Meinung zu einer Erweiterung des GP-Feldes von zehn auf elf oder zwölf Rennställe nicht geändert. Sie fordern klare Vorteile für die aktuellen WM-Teilnehmer und verweisen auch auf die praktischen Probleme, die eine solche Expansion mit sich bringen würde. Viele GP-Beobachter begrüssen hingegen die Pläne der Formel-1-Verantwortlichen.

Dazu gehören auch die «Sky Sports F1»-Experten Martin Brundle und Karun Chandhok. Ersterer ist sich sicher: «Ich denke, die Formel 1 könnte gut mit 24 Autos in der Startaufstellung zurechtkommen. Meiner Meinung nach brauchen wir noch mehr Geschichten und Charaktere, die Formel 1 sollte also darauf hinarbeiten.»

Es müsse sich natürlich um ernstzunehmende und zuverlässige Rennställe handeln, räumt der Brite ein. «Und natürlich wollen die zehn etablierten Teams nicht, dass ihr Wert und ihr Preisgeld geschmälert wird», weiss der GP-Veteran.

Chandhok verweist auf die Vorteile bei der Nachwuchsförderung: «Es wäre gut, zwölf Teams zu haben, und es ärgert mich, dass es so lange gedauert hat, bis Oscar Piastri einen Platz gefunden hat. Mit Felipe Drugovich steht ein weiteres Talent vor der Tür – das sind gute Formel-2-Champions, die es verdienen, in die Formel 1 zu kommen.»

«Zudem würde man gleich zwei Teams verlieren, sollte sich Red Bull einmal entscheiden, sich aus der Formel 1 zurückzuziehen. Und was dann? Dann gibt es nur noch acht Teams, was gar nicht gut wäre. Der Sport muss sicherstellen, dass genügend Autos auf der Startaufstellung stehen. Deshalb hat mich die Haltung der Formel 1 zu den Plänen von Andretti-Cadillac überrascht. Andretti ist ein grossartiger Name, General Motors ist ein grossartiger Hersteller, auch wenn es nur ein Marken-Deal sein sollte und das Team eine Partnerschaft mit Alpine oder Renault eingeht», fügt der 39-Jährige an.

