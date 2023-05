McLaren-Krise: Geduldsprobe für Norris und Piastri

Das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri ging in Miami mit den Plätzen 17 und 19 leer aus. Der Rennstall aus Woking muss dringend nachlegen. Doch das erste grössere Update ist erst für den Kanada-GP geplant.

Nicht nur beim Mercedes-Team hoffen die Ingenieure und Fahrer auf eine starke Weiterentwicklung, auch den McLaren-Teammitgliedern ist klar, dass der aktuelle GP-Renner verbessert werden muss. Doch während das Werksteam der Sternmarke bereits beim nächsten Rennwochenende in Imola ein grösseres Update plant, müssen sich Lando Norris und Oscar Piastri, die in Baku mit einem neuen Unterboden ausrückten, beim nächsten Kräftemessen mit kleinen Verbesserungen begnügen.

Teamchef Andrea Stella verriet in Miami, dass man das erste grössere Upgrade erst beim neunten Saisonlauf in Montreal einführen will: «Das nächste grosse Update-Paket wird noch vor der Sommerpause kommen. Wir planen, die Neuerungen zwischen dem Kanada-GP und dem Grossbritannien-GP zu bringen.»

In Österreich verzichte man wegen des Sprint-Formats auf Updates. «Das werden wir definitiv vermeiden, denn angesichts des Umfangs unserer Weiterentwicklungen wollen wir diese nicht an einem Wochenende einführen, das ähnlich wie jenes in Baku ausfallen wird. Dort haben wir den neuen Unterboden dabei gehabt, aber die nächsten grösseren Updates fallen umfangreicher aus», erzählte Stella.

Auf ein Problem mit der Fahrzeugabstimmung könne man in der Zeit zwischen dem Miami-GP und em Rennen in Imola reagieren, ist sich der Italiener sicher. «Aber wir haben im Moment vielmehr mit der Fahrzeugspezifikation und dem Gesamtpaket zu kämpfen. Da muss man die Lösungen entwerfen und produzieren. Was wir in Imola machen, haben wir vor einem Monat entschieden. Es gibt dort kleinere Entwicklungen, aber sie sind nicht von grosser Bedeutung im Vergleich zum Entwicklungsschritt, den wir machen müssen, um konstant in die Punkte zu kommen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1