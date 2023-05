David Coulthard: Alonso hat’s leichter als Schumacher

​Fernando Alonso zeigt im Alter von 41 Jahren mit Aston Martin tolle Leistungen. Er kann besser mithalten als Michael Schumacher bei seiner letzten F1-Etappe mit Mercedes. David Coulthard sagt wieso.

2006 trat Ferrari-Star Michael Schumacher als siebenfacher Weltmeister zurück. Aber die Versuchung war zu gross: Ab 2010 stand er wieder am Start, als 41-Jähriger, für drei Jahre mit Mercedes. In dieser Zeitspanne konnte er nur einen Podestplatz einfahren, als Dritter beim Grossen Preis von Europa 2012 in Valencia (Spanien).

Auch Fernando Alonso ist nach einer Formel-1-Pause (2019 und 2020) in die Königsklasse zurückgekehrt, 2021/2022 mit Alpine, nun mit Aston Martin. In der GP-Saison 2023 hat der Asturier mit den grünen schon vier Podestplätze erobert.

Der Schotte David Coulthard (52), in der Formel 1 durch 246 Grands Prix gestählt, wovon er 13 gewonnen hatte, hat sich Gedanken gemacht darüber, wieso sich Alonso besser einbringen kann als damals Michael Schumacher.

Der WM-Zweite von 2001, hinter Schumi, gibt im Podcast Formula Success zu bedenken: «Als Alonso die Formel 1 hinter sich liess, hat er Langstreckenrennen bestritten und ist beim Indy 500 angetreten, er wagte sich auch an einen Einsatz bei der Dakar-Rallye. Dazu besitzt er eine Kartstrecke, wo er regelmässig auf die Bahn geht.»



«Es gab also für Fernando nach dem scheinbaren Abschied aus der Formel 1 keine Racing-Pause, er blieb Rennfahrer, und dadurch war es für ihn leichter, seine Schärfe behalten. Bei Michael war das anders. Er trat zurück und dann gab es eine Weile keinen Motorsport. Er fuhr etwas Motorrad, dann zog er sich eine Nackenverletzung zu und musste pausieren.»



«Er kam nach einer längeren Pause als Fernando zurück in die Formel 1, und Schumacher hat zwischendurch auch nicht all diese Einsätze gehabt wie Alonso. Natürlich waren alle Qualitäten von Michael noch vorhanden, aber die Zeit lässt sich von niemandem aufhalten, und er war schlicht nicht mehr der gleiche Rennfahrer.»



Was natürlich ebenfalls eine Rolle spielt: Mercedes war damals in den meisten Rennen nur vierte Kraft hinter Red Bull Racing, Ferrari und McLaren. Der 2023er Aston Martin ist ein erheblich konkurrenzfähigeres Auto als die Silberpfeile von 2010 bis 2012.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1