3. Training Monaco: Verstappen vorne, Hamilton crasht

​Drittes freies Training zum Grossen Preis von Monaco: Max Verstappen erzielt die Bestzeit, Lance Stroll verblüfft mit einer starken Runde und Platz 3, Lewis Hamilton zerknüllt seinen Mercedes-Rennwagen.

Fernando Alonso ging in prächtiger Laune ins dritte Training zum Traditions-GP von Monaco: Nicht nur, dass sein Aston Martin auf den Strassen des Fürstentums läuft wie die Hölle, sein Schützling Pepe Marti (17) gewann überdies am Samstagmorgen den Formel-3-Sprint.

Das dritte Training in Monaco ist die Hauptprobe für die Quali: Hier wird der Flirt mit den Leitschienen vertieft, der Pistenbegrenzung entlang zu schleifen, gehört zu einer guten Runde wie Monte zu Carlo. Gerhard Berger sagte mir einmal: «Wenn du in der Quali nicht drei Mal die Leitplanken berührt hast, dann warst du nicht schnell genug.»

Flirten ja, küssen nein: Ein Unfall im freien Training bricht den ganzen sorgfältigen Vertrauens-Aufbau, keine einfache Aufgabe, einen Crash hinter sich zu lassen und es im Abschlusstraining erneut richtig fliegen zu lassen. Und: Ein Unfall im dritten Training kann ratz-fatz dazu führen, dass der Wagen für die Quali nicht rechtzeitig repariert werden kann.

Formel-1-Champion Jenson Button: «Vertrauen ist eines, etwas Anderes ist der Fakt, dass du bei der Abstimmung des Autos daran denken musst, wie rasant sich die Strecke entwickelt, wenn durch die verschiedenen Rennserien mehr und mehr Gummi auf die Bahn kommt. Als Fahrer willst du darüber hinaus ein Auto, das willig und spontan und einlenkt, denn hier geht es um zentimeter-exakte Präzision.»



Das dritte Training begann bei Idealbedingungen – 26 Grad Luft, 43 Grad Asphalt, Postkartenwetter am der Côte d'Azur, dem Inbegriff einer Küste unter wolkenfreiem, blauen Himmel, eine Schöpfung übrigens des Dichters Stéphan Liégard, der 1887 ein Buch dieses Namens veröffentlichte.



Monaco-Vorjahressieger Sergio Pérez war der erste Top-Fahrer, der sich auf eine schnelle Runde machte – während Esteban Ocon seinen Alpine-Rennwagen im Tunnel anhielt!



«Ich habe keinen Vortrieb», schnaufte der Franzose am Funk, der das Auto dann, wie unsereins einen Computer, der sich aufgehängt hat, wieder frisch startete und langsam zur Box zurückkehrte, mit klakkerndem Getriebe, möglicherweise wegen eines Hydraulikproblems. Der blaue Renner verschwand für eine ganze Weile in der Alpine-Box.



Alfa Romeo-Fahrer Valtteri Bottas monierte eine rutschige Bahn, nun kreisten auch die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz. Sie konnten die Zeit von Pérez nicht knacken. Dies alles unter den Augen der Hollywood-Stars Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Gäste von Aston Martin.



McLaren-Fahrer Lando Norris schnappte Pérez die Bestzeit weg. Der Mexikaner reagierte – eine halbe Sekunde schneller als Norris, dahinter Alonso und Gasly.



Nach 20 Minuten machte Weltmeister Max Verstappen klar, wer Chef im Circuit ist: 1:13,794 min, fast sechs Zehntel vor Pérez. Aber noch klar langsamer als am Freitag (1:12,462).



Charles Leclerc am Funk: «Lasst mich wissen, ob ich in Kurve 14 die Pistenbegrenzung berühre. Das ist im Auto kaum zu spüren.» Die Ferrari-Mannschaft am Kommandostand gab zurück – aus ihrer Sicht alles okay.



Fernando Alonso schnappte Verstappen die Bestzeit weg: 1:13,697 min, dann legte Pérez nach, mit 1:13,587, dann erneut Verstappen vorne, mit 1:13,583, die ersten Drei also innerhalb von knapp einer Zehntelsekunde!



Wo war Mercedes? Lewis Hamilton auf P5, George Russell auf P7.



Nach einer halben Stunde senkte Verstappen seine Zeit auf 1:12,898 min, Charles Leclerc schimpfe am Funk, der Wagen setze in der Schwimmbadpassage zu stark auf und liege daher zu nervös. «Ich habe das Fahrzeug nicht unter Kontrolle und muss am Schwimmbad vom Gas gehen. So geht das nicht.»



Verstappen und Pérez gingen mit dem zweiten weichen Reifensatz früh auf die Bahn, um freie Fahrt zu haben – Verstappen mit 1:12,776 min vor Pérez mit 1:12,849. George Russell schlug derweil am Eingang von Rascasse links an der Leitschiene an. Der Mercedes verkraftete das.



20 Minuten vor Schluss: zwei Red Bull Racing-Renner (Verstappen vor Pérez) vor dem Aston Martin von Lance Stroll und dahinter zwei Ferrari (Sainz und Leclerc).



Alonso fuhr trotz frischer Reifen und mittelprächtige Runde. Jenson Button: «Wenn Lance Stroll mit diesem Auto nur zwei Zehntel hinter der Spitze liegt, dann kann ich mir gut vorstellen, wozu Fernando in der Quali fähig sein wird.»



Fünf Minuten vor Schluss – rote Flagge! Lewis Hamilton war in Mirabeau geradeaus in die Leitschiene gerutscht, linkes Vorderrad abgeknickt. Dies nach Bestzeit im ersten Sektor.





3. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,776 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,849

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,942

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,261

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,396

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,453

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,486

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,496

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,521

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,590

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,624

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,650

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,697

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,738

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,772

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,851

18. Alex Albon (T), Williams, 1:13,930

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,998

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,187





2. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,462 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,527

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,569

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,682

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,906

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,960

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,991

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,050

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,089

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,162

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,185

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,354

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,457

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,520

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,641

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:13,663

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,673

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,217

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,238





1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785