Max Verstappen: «Die FIA denkt nicht darüber nach»

​Diese Szene könnte sich heute in Monaco wiederholen: Ein Fahrer verursacht mit einem Unfall eine rote Flagge und verdirbt dadurch seinen Gegnern einen Quali-Versuch. Max Verstappen findet das nicht gut.

Es war eine skurrile Szene vor einem Jahr in Monaco: Sergio Pérez setzte seinen Wagen bei der Portier-Kurve vor der Tunneleinfahrt in die Leitschienen und vereitelte damit die letzte schnelle Runde seines Red Bull Racing-Stallgefährten Max Verstappen. Dem Mexikaner wurde daraufhin sogar unterstellt, das mit voller Absicht getan zu haben!

Formel-1-Champion Jenson Button dazu: «Das kann ich nicht glauben. Denn anhand der Daten können die Regelhüter sehr genau nachvollziehen, was an Bord passiert. Zudem prallte Sergio rückwärts in die Leitschienen. Wieso sollte er eine Beschädigung seines Getriebes und damit eine Strafversetzung riskieren? Das macht für mich keinen Sinn.»

Pérez selber sagte: «Gerade in Monaco ist ein Fehler so schnell passiert, und genau das war es damals – ein Fehler. Unglaublich, dass über mich Gerüchte verbreitet werden, ich hätte das absichtlich getan.»

Das Training musste damals abgebrochen werden, Pérez war Drittschnellster, Verstappen nur Vierter, und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz schlug vor – ein Pilot, der eine rote Flagge auslöst, darf nicht straffrei davonkommen.



Der Madrilene war damals der erste Fahrer an der Unfallstelle am Ausgang der Rechtskurve vor dem Tunnel, und er konnte die Kollision mit dem Auto von Pérez nicht vermeiden. Dann war die Piste blockiert für den heranschiessenden Verstappen.



Sainz äusserte einen bösen Verdacht: «Ich habe da in den vergangenen Jahren einige Dinge gesehen, Dinge, die vielleicht von den Medien gar nicht bemerkt worden sind. Und wir Fahrer sind nicht dumm. Wir merken sofort, wenn eine solche Aktion etwas seltsam wirkt. Ich sage – gäbe es eine Strafe, dann würden solche Ideen gar nicht erst durch die Köpfe einiger Fahrer geistern.»



Max Verstappen vertieft dazu an diesem Wochenende in Monaco: «Ein Ausrutscher kann passieren, und natürlich ist das die meiste Zeit keine Absicht. In Amerika ist eingeführt worden, dass ein Fahrer, der eine rote Flagge auslöst und so den Gegnern ihre Runde versemmelt, dass dieser Pilot eine Strafe bekommt. Das ist etwas, was wir in der Formel 1 in Betracht ziehen sollten. Aber so wie es ausschaut, denkt die FIA nicht darüber nach. Das bedeutet für mich: Ein erster schneller Versuch muss sitzen, damit ich nicht in Schwierigkeiten komme mit dem zweiten Reifensatz, wenn ein Gegner patzt und ich abbrechen muss.»





3. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,776 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,849

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,942

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,261

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,396

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,453

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,486

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,496

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,521

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,590

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,624

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,650

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,697

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,738

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,772

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,851

18. Alex Albon (T), Williams, 1:13,930

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,998

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,187





2. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,462 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,527

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,569

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,682

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,906

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,960

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,991

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,050

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,089

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,162

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,185

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,354

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,457

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,520

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,641

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:13,663

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,673

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,217

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,238





1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785